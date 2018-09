Basket, Qualificazioni Mondiali 2018: vittorie esterne di Lituania e Ungheria. La Spagna cade in Ucraina

Si è completata la prima giornata della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2019. Nel gruppo J, quello dell’Italia, oltre alla vittoria degli azzurri, sono arrivate anche quelle esterne della Lituania e dell’Ungheria. I lituani hanno sconfitto 84-83 la Croazia al termine di una partita molto combattuta e che si è decisa solamente nei secondi finali. Bendzius (16 punti) e Kalnietis sono i mattatori, mentre ai padroni di casa non bastano i 19 punti di Saric.

Molto importante in ottica azzurra, anche la vittoria dell’Ungheria in casa dell’Olanda. Un netto successo quello dei magiari che si impongono per 74-59 (Perl 18 punti). Questo risultato rende ancora più importante la sfida di lunedì tra Italia ed Ungheria, con la squadra di Meo Sacchetti che vincendo si avvicinerebbe in maniera decisiva alla qualificazione.

Oggi scendevano in campo anche le squadre del gruppo I. Clamorosa la sconfitta della Spagna di Sergio Scariolo in casa dell’Ucraina per 76-65. Le Furie Rosse non pregiudicano assolutamente la qualificazione, mentre gli ucraini ottengono un successo molto importante per provare ad entrare tra le migliori tre.

Mondiale ormai lontanissimo per i Campioni d’Europa della Slovenia, che cadono anche in Lettonia per 85-74 e subiscono la quinta sconfitta delle loro Qualificazioni. Passo importante verso la Cina anche per la Turchia, che supera in casa il Montenegro per 79-69 e si mantiene al secondo posto dietro alla Spagna.

Questo il riepilogo dei risultati e la situazione in classifica

GRUPPO I

Ucraina – Spagna 76-65

Lettonia – Slovenia 85-74

Turchia – Montenegro 79-69

Classifica: Spagna 13 (6-1), Turchia 12 (5-2), Lettonia 12 (5-2), Ucraina 11 (4-3), Montenegro 10 (3-4), Slovenia 9 (2-5)

GRUPPO J

Olanda – Ungheria 59-74

Croazia – Lituania 83-84

Italia – Polonia 101-82

Classifica: Lituania 14 (7-0), Italia 12 (5-2), Ungheria 11 (4-3), Olanda 10 (3-4), Croazia 10 (3-4), Polonia 10 (3-4)













Credit: Ciamillo