Basket, Qualificazioni Mondiali 2018. Parlano i protagonisti, Della Valle: “Non ci sono stato agli Europei, voglio andare ai Mondiali”

Una vittoria fondamentale, per la classifica, per il risultato e per la prestazione davvero convincente. L’Italbasket risponde presente e si impone per 101-82 sulla Polonia al PalaDozza di Bologna nel primo incontro del secondo girone delle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2018. Andiamo a scoprire le parole dei protagonisti dell’incontro nel post partita ai microfoni di Sky Sport.

Meo Sacchetti: “Sicuramente li abbiamo lasciati un po’ troppo tirare, perché piedi a terra ci hanno colpito. Abbiamo fatto cose importanti in momenti difficili, con Aradori e Della Valle che hanno trovato canestri davvero fondamentali. Nel secondo tempo abbiamo buttato via un po’ di palloni, poi però ci siamo attivati in difesa e sul finale la difesa è migliorata ancora e ci ha portato a tirare da soli sotto canestro. Abbiamo guardato anche alla differenza canestri. Ho enorme fiducia in questi giocatori che ho avuto per otto partite, son venuti a darci una mano Datome e Melli, oltre a Brooks, che ci hanno alzato il livello. Se siamo qui però è grazie a tutti i giocatori che hanno giocato le altre partite. La Lituania ha vinto di un punto in Croazia, perciò siam contenti. Fino ad ora l’unica esperienza negativa è stata la partita in Olanda, c’è rimasto un po’ di amaro in bocca, non era facile ripartire. Arrivato però l’appuntamento importante abbiamo tirato fuori la grinta, proveremo a fare ancora più attenzione”.

Amedeo Della Valle: “Sono fortunato perché è un bellissimo gruppo. Da quando si è piccoli si sogna di andare ai Mondiali, non ho fatto parte delle ultime spedizioni agli Europei e ora voglio andare ai Mondiali. Non è facile cambiare sempre gruppo, ma quanto entrano tre giocatori come Datome, Melli e Brooks, è ovviamente più facile perché le squadre si chiudono e c’è più spazio per gli altri. Andiamo in Ungheria, dobbiamo vincere, non possiamo fare passi falsi”.

Pietro Aradori: “Giocare su questo campo mi stimola, con la maglia della nazionale mi stimola ancora di più. È stata una partita molto spettacolare sia per noi che per il pubblico, era fondamentale vincere in casa perché siamo punto a punto in classifica, esclusa la Lituania. Il PalaDozza non si smentisce, una cornice meravigliosa. Non pensavo alla partita in Olanda, possono capitare partite dove giochi molto bene o dove giochi male, si va avanti, si pensa sempre alla prossima partita. Bello ricominciare il secondo girone vincendo. Siamo una squadra completamente diversa rispetto a novembre scorso, non è semplice, devi entrare in campo portare la tua pallacanestro e anche per lo staff non è facile. Sono situazioni nuove per tutte le nazionali europee”.













Foto: MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria