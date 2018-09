Basket: prima uscita per l’Italia di Meo Sacchetti in uno scrimmage senza punteggio contro la Vanoli Cremona

L’Italia ha giocato oggi, a Pinzolo, uno scrimmage contro la Vanoli Cremona nel percorso che la porterà fino alle prime due gare della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, in programma il 14 e il 17 settembre contro Polonia e Ungheria. Gli azzurri e la formazione lombarda hanno dato vita a un incontro senza punteggio, in cui si è però vista la differenza nei carichi di lavoro svolti sull’uno e sull’altro fronte (fino ad oggi l’Italia ha effettuato due allenamenti al giorno e deve essere pronta per il 14, mentre la Vanoli ha nel mirino il 7 ottobre e più in generale l’intero campionato).

Questo il commento di Meo Sacchetti, che ha paradossalmente allenato contro quella che, durante la stagione, è la sua squadra: “Dobbiamo migliorare nel gioco e soprattutto nell’atteggiamento. Anche se questa era la prima partita e anche se abbiamo giocato contro Cremona, non si possono giustificare momenti di sufficienza e presunzione. Era la prima uscita ma non abbiamo molto tempo prima di scendere in campo per le gare che contano. Da lunedì si continua a lavorare sodo per farci trovare pronti a Bologna“.

Datome e compagni continueranno la propria preparazione a Pinzolo fino al 5 settembre, quando si trasferiranno a Verona e di lì partirà, il giorno dopo, per Amburgo, dove disputeranno un torneo di preparazione con Repubblica Ceca, Germania e Turchia. Al ritorno, la squadra andrà direttamente a Bologna per preparare l’incontro con la Polonia, in programma al PalaDozza.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo