Basket, Italia-Repubblica Ceca: orario d’inizio e come vederla in tv. Semifinale torneo Amburgo

Oggi e domani, venerdì 7 e sabato 8 settembre, l’Italbasket sarà impegnata alla VTG Supercup di Amburgo (Germania), torneo amichevole che comprende oltre agli azzurri le nazionali di Repubblica Ceca, Germania e Turchia. Il format prevede due semifinali, Italia-Repubblica Ceca e Germania-Turchia, con le vincenti che si sfidano per il primo posto, mentre le perdenti per il terzo piazzamento.

L’Italia testerà le proprie condizioni in vista dei primi due importanti appuntamenti della nuova stagione: venerdì 14 settembre al Paladozza contro la Polonia e lunedì 17 contro l’Ungheria in trasferta nei due match validi per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. Queste le parole del ct Meo Sacchetti alla vigilia delle due amichevoli: “Quelli del torneo di Amburgo sono due test importanti per diversi motivi. Innanzitutto è la prima volta che riusciamo a fare delle amichevoli prima di giocare partite ufficiali di qualificazione al Mondiale e questo potrà darci utili riferimenti a proposito della nostra condizione. In secondo luogo il valore delle squadre, che hanno a disposizione giocatori di livello e con molta esperienza in Europa con club e Nazionale, è molto alto e per noi sarà fondamentale alzare l’asticella per arrivare pronti alla palla a due di Bologna”

L’esordio della nazionale italiana al torneo di Amburgo è in programma oggi, venerdì 7 settembre, alle ore 17.30 contro la Repubblica Ceca. Non è prevista copertura televisiva. Di seguito il programma completo:

Venerdì 7 settembre

17.30 Italia-Repubblica Ceca – semifinale torneo Amburgo

Credit: Ciamillo