Basket femminile, Supercoppa 2018: Schio punta al decimo titolo, Lucca cerca una prima volta

La stagione del basket femminile italiano entra nel vivo. A Schio si assegna il primo trofeo dell’anno, la Supercoppa Italiana 2018 che vede sfidarsi i padroni di casa del Famila e il Gesam Gas&Luce Lucca. Si tratta del remake della finale di Coppa Italia quando ad imporsi furono le venete, che poi si sono anche laureate Campionesse d’Italia. Schio punta alla conquista della sua ottava Supercoppa consecutiva (9 in totale); mentre Lucca cerca la prima affermazione in questa manifestazione.

C’è stata una grande rivoluzione in casa Schio, che ha visto le partenze di Chicca Macchi e soprattutto di Cecilia Zandalasini. Sono rimaste la storica capitana Raffaella Masciadri e Francesca Dotto ed il gruppo azzurro è stato rimpolpato dagli arrivi di Marcella Filippi, Martina Fassina e soprattutto Olbis Futo Andrè, che punta alla definitiva esplosione in una grande squadra dopo le ottime cose fatte lo scorso anno a Battipaglia e con la maglia azzurra.

Sempre restando a parlare di italiane, un capitolo a parte lo meritano Martina Crippa e Valeria Battisodo, nuovi arrivi al Famila: la prima è stata una bandiera delle toscane (cinque anni), con cui ha vinto da capitana nel 2017 lo Scudetto, mentre la seconda ha giocato solo due anni, ma anche lei è stata protagonista nella festa tricolore. Pierre Vicent potrà poi contare su straniere molto forti come Eva Lisec, che ritorna dopo la rottura del tendine d’Achille, Jantel Lavender, che dopo cinque anni torna a giocare a Schio e poi Sandrine Gruda, anche se quest’ultima non ci sarà visto che è impegnata con il Mondiale. Assente anche Isabel Yacobou che è in maternità.

A Schio c’è stata una grande rivoluzione, ma ancora più evidente quella di Lucca. Coach Serventi ha perso molte protagoniste degli anni passati, ma ha guadagnato un trio di americane che possono far fare il salto di qualità al Gesam. In Toscana sono arrivate Bashaara Graves, Krystal Vaughn e Kourtney Treffers.

Per quanto riguarda le italiane da segnalare gli arrivi di Marida Orazzao, Ashley Ravelli ed Erica Reggiani. Nuovo acquisto anche Giulia Gatti, che ha fatto il percorso inverso di Martina Crippa, lasciando Schio dopo quattro stagioni. Importante anche il ritorno di Monique Ngo Ndjock. Appuntamento alle ore 18.00 al PalaRomare di Schio. Tutto pronto per aprire la stagione.













Credit: Ciamillo