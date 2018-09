Basket femminile, Mondiali 2018: le stelle della competizione. Stati Uniti squadra eccezionale

Diana Taurasi, Sue Bird, Elena Delle Donne, basterebbero probabilmente questi tre nomi per far capire la forza degli Stati Uniti negli ormai imminenti Mondiali di basket femminile. Una vera e propria corazzata quella di Dawn Staley, visto che ognuna delle sue dodici convocate sarebbe quasi sicuramente la principale stella in una delle altre nazionali presenti nella rassegna iridata.

States semplicemente stellari e che sono favoritissimi per la vittoria finale. Sarebbe il terzo oro consecutivo, il quinto nelle ultime sei edizioni. Inoltre le americane puntano alla doppia cifra, perchè, vincendo, metterebbero in bacheca il decimo Mondiale della loro storia.

Proprio le padrone di casa della Spagna sono le principali rivali degli Stati Uniti. Le Furie Rosse hanno il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico e puntano ad una medaglia dopo un bronzo e un argento iridati e l’indimenticabile argento olimpico a Rio. Una squadra fortissima quella spagnola con alcune grandi stelle come Laia Palau, 39 anni e ancora tra le migliori play d’Europa, Laura Nicholls, Alba Torrens, e Marta Xargay.

Attenzione anche all’Australia di Liz Cambage, centro delle Dallas Wings. Sarà lei a guidare le Aussie all’ennesimo podio mondiale della loro storia. Una delle possibili sorprese di questa rassegna iridata può essere il Canada, che presenta nel suo roster giocatrici di grande valore come Kia Nurse e Kayla Alexander, entrambe impegnate nella WNBA.

Tornando nel Vecchio Continente Turchia e Francia sono altre squadre che puntano ad un grande risultato. Le turche saranno come sempre guidate dalla naturalizzata Quanitra Hollingsworth e dovranno vedersela nel girone con l’Australia. Le transalpine, invece, vogliono una medaglia mondiale che manca addirittura dal 1953 e la Francia, che è vice campione d’Europa e argento olimpico nel 2012, punta tantissimo su Endene Miyem e Sandrine Gruda (centro del Famila Schio).













Credit: Ciamillo