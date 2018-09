Europa League 2019, Lazio-Apollon 2-1. I biancocelesti non brillano, ma ottengono i tre punti con i gol di Luis Alberto e Immobile

Esordio vincente per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. Davanti al pubblico dell’Olimpico i biancocelesti riescono a battere 2-1 i ciprioti dell’Apollon Limassol e conquistano tre punti fondamentali in ottica qualificazione nel gruppo H. Una partita in cui la squadra di Simone Inzaghi non ha brillato, ma è riuscita comunque a portare a casa il risultato con le reti di Luis Alberto e Immobile.

Nel primo tempo partono forte i biancocelesti con il tiro in porta di Murgia al primo minuto, deviato in angolo dal portiere. L’Apollon fa girare palla con la Lazio che riparte in contropiede e proprio con una ripartenza fulminea va in vantaggio al 14’: uno-due tra Caicedo e Luis Alberto, con l’ecuadoregno che serve un assist di tacco per il numero 10, che non sbaglia e insacca in rete. I padroni di casa hanno poi diverse occasioni per raddoppiare, ma non sono mai concreti e il primo tempo si chiude così sull’1-0.

Nella ripresa l’Apollon cambia ritmo e mette in difficoltà la Lazio, sfiorando il gol con due colpi di testa, prima di Papoulis e poi di Schembri, entrambi a lato di pochissimo. Negli ultimi minuti la pressione dei ciprioti aumenta ancora e all’81’ arriva il palo di Markovic, che calcia a giro su punizione, ma vede il pallone sbattere contro il palo. La reazione della Lazio però e rabbiosa e sul cambio di fronte arriva il raddoppio all’84’ con il rigore trasformato da Immobile: penalty concesso per fallo di Joao Pedro su Caicedo, dal dischetto va Immobile che batte Bruno Valle. L’Apollon però non ci sta e all’88’ accorcia le distanze con Zelaya, che segna sfruttando un rimpallo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 90’ Lulic ha la palla per chiudere la partita, ma sbaglia clamorosamente a porta vuota. Per sua fortuna la vittoria va comunque alla Lazio per 2-1.

Foto: Carozza