Basket Femminile, Mondiali 2018: la Spagna vince ma non convince, Nigeria di misura sulla Grecia per uno storico accesso ai quarti

Nella giornata odierna è iniziata la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di basket femminile 2018 che si stanno disputando nell’isola di Tenerife, in Spagna. I quattro match da dentro o fuori di oggi hanno completato il tabellone dei quarti di finale (tutte le sfide in programma venerdì 28 settembre), decretando pertanto le avversarie di Canada, Australia, Belgio e Stati Uniti, queste ultime beneficianti di 24 ore in più di riposo. Per quanto riguarda le prestazioni odierne sul campo tutte le seconde classificate nei propri gironi riescono a conquistare l’accesso ai quarti di finale, tra cui a sorpresa troviamo la Nigeria nelle prime otto.

CINA-GIAPPONE 87-81 – Il derby tra le due compagini asiatiche sorride alla Cina, grazie ad una prestazione nettamente superiore a metà partita. Dopo la prima frazione le nipponiche si trovano avanti di 6 lunghezze (19-25) trascinate da una sontuosa (ma non abbastanza) Nako Motohashi, che chiuderà l’incontro con 25 punti a referto e 7 assist. Pronta reazione delle cinesi che agguantano il pareggio dopo cinque giri d’orologio dall’inizio del secondo periodo per poi andare all’intervallo lungo con un vantaggio di misura, 46-45. La tripla di Maki Takada (7 punti) in avvio di ripresa sancisce l’ultimo momento in cui il paese del Sol Levante mette la testa avanti, dopodiché si sviluppa per larghi tratti il monologo della Cina condotto dai 16 punti a testa di Liwei Yang e Ting Shao. La formazione finora piegata solo dagli Stati Uniti affronterà l’Australia venerdì prossimo.

NIGERIA-GRECIA 57-56 – Come pronosticabile si è rivelato il match più incerto tra quelli giornalieri, con la compagine africana che si è imposta di misura in una sfida caratterizzata da poche siglature. L’equilibrio totale del primo quarto (15-15) viene spezzato negli ultimi quattro minuti della seconda frazione di gioco proprio dalle biancoverdi, grazie al break di 6-0 che le manda avanti di cinque lunghezze al rientro negli spogliatoi. La partita pare indirizzata verso le nigeriane, che allungano fino ad accumulare un margine di 15 punti, che diventano 11 dopo il suono della terza sirena (48-39). Le elleniche pian piano rimontano, complice anche il 3/11 dall’altra metà campo, riportando l’incontro in discussione proprio nell’ultimo dei 40 minuti regolamentari. Decisivi gli unici due punti (pesanti) realizzati da Elo Edeferioka dalla lunetta, per il 57-56 finale; non bastano i 18 della greca Maria Fasoula per portare la propria nazionale ai quarti. Sfida proibitiva la prossima per le africane, dato che si scontreranno con gli Stati Uniti.

FRANCIA-TURCHIA 78-61 – Tralasciando il primo minuto e dodici secondi di gara, privo di marcature, la nazionale transalpina ha comandato per tutto il corso del match. Nulla da fare per le turche, in partita soltanto tra la fine del secondo quarto e l’avvio del terzo, in cui hanno realizzato un parziale di 11-0 riportandosi sotto a sole tre lunghezze di distanza. Crocevia dell’incontro il blackout della compagine anatolica in cinque minuti del terzo periodo (a partire da 6:30 dalla sirena), regalando alle francesi il controbreak dello stesso peso rispetto a quello precedentemente rifilato dalle biancorosse. Passeggiata finale della Francia negli ultimi 10 minuti che al prossimo turno disputeranno il derby europeo contro il Belgio. Da segnalare i 20 punti personali di Sandrine Gruda e i 18 di Endenne Miyem tra le transalpine, oltre ai 19 della rivale Quanitra Hollingsworth.

SPAGNA-SENEGAL 63-48 – Le senegalesi tengono testa solo metà partita contro le padrone di casa, che ai quarti di finale si imbatteranno contro il Canada. Nel primo quarto regna l’equilibrio, Ndeye Dieng allo scadere realizza il punto del 18-17 a favore della nazionale africana, che resta al comando anche per tutto il secondo periodo, tenuta però alle strette dalle iberiche, le quali a loro volta compiono l’aggancio sul finale del primo tempo (34-34). Al ritorno in campo crollano le percentuali realizzative del Senegal (29% sul campo in totale e 14 segnature al referto negli ultimi 20 minuti), mentre la Spagna si blocca soltanto nell’ultima metà del terzo quarto, mantenendo lo stesso una debita distanza dalle avversarie; top scorer di una roja che vince ma non convince completamente Astou Ndour con 14 punti.

Questo dunque il tabellone dei quarti di finale

CANADA – SPAGNA

AUSTRALIA – CINA

BELGIO – FRANCIA

STATI UNITI – NIGERIA













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Credits: FIBA Official Website fiba.basketball / Women’s Basketball World Cup