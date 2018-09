Basket femminile, Mondiali 2018: la corazzata Stati Uniti pronta a vincere ancora. Spagna, Australia e Francia le rivali

Tutti a caccia degli Stati Uniti. Cominciano sabato i Mondiali 2018 di basket femminile a Tenerife e gli USA sono assolutamente la squadra favorita per conquistare la medaglia d’oro. Sarebbe il terzo titolo consecutivo, il quinto delle ultime sei edizioni e soprattutto gli Stati Uniti andrebbero in doppia cifra nel numero di vittorie iridate.

Una supremazia schiacciante quella della nazionale americana, una vera e propria corazzata che sembra completamente fuori dalla portata di tutte le altre squadre. La sensazione è che in Spagna si potrà giocare al massimo per la medaglia d’argento ed un mancato successo degli Stati Uniti rappresenterebbe davvero una clamorosa ed inaspettata sorpresa.

Dal 1998 al 2014 in cinque edizioni solo una volta le americane non sono riuscite a vincere la medaglia d’oro ed era il 2006 in Brasile quando ad imporsi fu l’Australia. Dal 1994 le Aussie hanno mancato il podio solo nel 2010 e l’obiettivo è quello di conquistare un’altra medaglia e fondamentale sarà vincere il girone dove è presente la Turchia in quello che è un remake dell’ultima finale per il bronzo.

Proprio le turche sono una delle tante nazionali europee che sogna in grande. Per vedere una nazionale del Vecchio Continente vincere un Mondiale bisogna addirittura tornare al 1983, quando fu l’URSS a trionfare. La Spagna avrà il vantaggio di giocare in casa e punta ad una medaglia dopo un bronzo e un argento iridati e l’indimenticabile argento olimpico a Rio.

Detto della Turchia, anche la Francia si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni. Le transalpine hanno vinto l’argento negli ultimi Europei e puntano a conquistare una medaglia mondiale che manca addirittura dal 1953. Davvero troppo tempo per una delle nazionali europee più forti e che ha vinto l’argento olimpico nel 2012 ed ha chiusa quarta nel 2016.













Credit: Ciamillo