Basket femminile, Mondiali 2018: gli Stati Uniti piegano il Senegal. Tutto facile per Francia e Canada. Ok Australia e Spagna

Sono cominciati i Mondiali 2018 di basket femminile a Tenerife. In campo tutte le squadre in questa prima giornata e c’era sicuramente grande attesa per l’esordio della corazzata Stati Uniti. Le americane si sono imposte per 87-67 contro il Senegal grazie soprattutto ai 19 punti di Elena Delle Donne. Nello stesso girone successo fondamentale in chiave qualificazione per la Cina, che supera di misura la Lettonia (64-61), in un finale veramente concitato e con le lettoni che hanno sprecato più volte il pallone sia del pareggio che del sorpasso.

Una vera e propria passeggiata di salute per Francia e Canada nel gruppo A. Le due squadre si confermano le favorite per la vetta del girone, dopo aver demolito con trentuno punti di scarto rispettivamente la Corea del Sud (89-58) e la Grecia (81-50). Per le transalpine la migliore è stata Marine Johannès con 19 punti, mentre tra le fila delle nordamericane ottima prova di Kim Gaucher, autrice di 16 punti.

La vittoria con il maggior scarto in questa prima giornata è stata quella del Belgio contro Porto Rico. Le belghe, che sono tra le possibili sorprese della manifestazione, hanno dominato e vinto con ben cinquanta punti di vantaggio (86-36) grazie ad una Julie Vanloo da 17 punti e una Emma Meesseman da 16 punti. Favorita, però, per la vetta del girone la Spagna padrone di casa, che ha sconfitto il Giappone per 84-70 al termine di una partita che le Furie Rosse avevano già messo in ghiaccio all’intervallo (+18).

Sarà duello anche nel gruppo B quello di Turchia ed Australia. Le turche hanno superato l’Argentina per 63-37 in un match che Hollingsworth (in campo solo nove minuti) e compagne hanno sempre comandato dal primo quarto. Tutto molto semplice anche per le australiane, che hanno sconfitto 86-68 la Nigeria, complice la prestazione semplicemente eccezionale di Liz Cambage, miglior marcatrice della prima giornata con 34 punti, ai quali si aggiungono anche 12 rimbalzi.

Questo il riepilogo dei risultati e le classifiche

GRUPPO A

Corea del Sud – Francia 58-89

Grecia – Canada 50-81

Classifica: Francia 2 (+31), Canada 2 (+31), Corea del Sud 1 (-31), Grecia 1 (-31)

GRUPPO B

Australia – Nigeria 86-68

Turchia – Argentina 63-37

Classifica: Turchia 2 (+26), Australia 2 (+18), Nigeria 1 (-18), Argentina 1 (-26)

GRUPPO C

Giappone – Spagna 70-84

Porto Rico – Belgio 36-86

Classifica: Belgio 2 (+50), Spagna 2 (+14), Giappone 1 (-14), Porto Rico (-50)

GRUPPO D

Lettonia – Cina 61-64

Stati Uniti – Senegal 87-67

Classifica: Stati Uniti 2 (+20), Cina 2 (+3), Lettonia 1 (-3), Senegal 1 (-20)













Credit: Ciamillo