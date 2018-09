Basket, Champions League 2018: Cantù, con un minimo vantaggio, vuole ripetersi anche in Ungheria

Si riparte dal +1 dell’andata, ma in pratica è come se tutto fosse in parità. La Red October Cantù è pronta a scendere in campo domani (ore 18.00) in Ungheria contro lo Szolnoki Olaj. Nella prima partita i brianzoli si sono imposti per 69-68 al termine di un match che ha visto grandi protagonisti Frank Gaines e Gerry Blakes, autori rispettivamente di 19 e 16 punti.

Coach Pashutin aveva commento così la sfida di giovedì sera: “Questa è stata solo la prima partita, sappiamo che per qualificarci dobbiamo combattere ma, soprattutto, resettare. Sabato partiremo da zero a zero. Dovremo giocare di testa, in maniera intelligente. Adesso correggiamo i nostri errori e pensiamo ad andare avanti così in difesa. Questa sera abbiamo centrato il nostro obiettivo, ovvero stare sotto i 70 punti. Se si vuole giocare a basket ad alto livello, bisogna lavorare bene in difesa”.

Anche in terra ungherese servirà lo stesso atteggiamento difensivo della prima partita. Cantù proverà a fermare in particolare David Vojvoda che resta assolutamente la punta di diamante dell’attacco dei campioni di Ungheria. Uno Szolnoki che ha i favori del pronostico dalla sua e che ha sicuramente il vantaggio di giocare in casa questa partita decisiva e soprattutto lo svantaggio di -1 è praticamente un nulla nel basket.

La vincente del doppio scontro tra Cantù e Szolnoki affronterà poi quella che uscirà dallo scontro tra AEK Larnaca ed Antwerp Giants, con i belgi che ripartono dal +9 ottenuto a Cipro. Chi passerà questi due turni finirà nel gruppo C dove sono presenti: i tedeschi del Bamberg, i cechi del Nymburk, i greci dell’Aek Atene, i francesi del Djon, gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme, gli spagnoli del Fuenlabrada e i lituani del Lietkabelis. Un vero e proprio girone di ferro.













Credit: Ciamillo