Baseball, Super 6 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X

L’11 settembre la nazionale italiana di baseball si radunerà all’Acqua Acetosa per preparare l’importantissimo Super6, in programma dal 18 al 24 Settembre in Olanda, durante il quale affronterà gli altri cinque paesi più forti d’Europa (Germania, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e Olanda). Il manager Gilberto Gerali ha convocato ben 26 giocatori, anche se per avere il roster definitivo bisognerà attendere il 14 Settembre. Di seguito la lista provvisoria:

Alex Bassani (lanciatore, Rimini)

Federico Celli (esterno, Rimini)

Christopher Colabello (interno, San Marino)

Ludovico Coveri (lanciatore, San Marino)

Filippo Crepaldi (lanciatore, Fortitudo Bologna)

Diego Fabiani (lanciatore, Padova)

Nicola Garbella (esterno, Rimini)

Robel Garcia Rodriguez (interno, Fortitudo Bologna)

Aldo Chris Koutsoyanopulos Vitti (esterno, Parma 1949)

Alex Liddi (interno, san Remo)

Luis Eduardo Lugo Lareschi (lanciatore, Parma 1949)

Alessandro Maestri (lanciatore, San Marino)

Beau Giuseoppe Maggi (ricevitore, Fortitudo Bologna)

Giuseppe Mazzanti (interno, Fortitudo Bologna)

Renè Rafael Mazzocchi (lanciatore ,Rangers)

Mattia Mercuri (interno, Città di Nettuno)

Alberto Mineo (ricevitore, Buffalo Bisons AAA)

Angelo Michele Paolo Palumbo Cordozo (lanciatore, Bolzano)

Andrea Pizziconi (lanciatore, Fortitudo Bologna)

Michele Pomponi (lanciatore, Parma 1949)

Mattia Reginato (ricevitore, San Marino)

Claudio Scotti (lanciatore, Città di Nettuno)

Valerio Simone (lanciatore, San Marino)

Carlos Teran (lanciatore, San Marino)

Alessandro Vaglio (interno, Fortitudo Bologna)

Leonardo Zileri (esterno, Parma 1949).

L’Italia si affiderà soprattutto alle qualità di Alex Liddi e dell’esterno di passaporto greco Aldo Koutsoyanopulos, capace di trascinare il Parma alla finale scudetto nella stagione corrente. Certamente, poi, non mancherà l’esperienza portata dal 34enne Christopher Colabello, in forza al San Marino, e da tutti i ragazzi provenienti dai campionati esteri o che, quantomeno, hanno giocato in un ambiente diverso da quello italiano, ovvero il ricevitore dei Buffalo, Alberto Mineo, e Luis Lugo (lanciatore del Parma ed ex Baltimore) ai quali si aggregherà sicuramente Matteo Bocchi dei Texas Athletics. Chi, invece, deve ancora sciogliere le riserve circa la presenza nel Super Six è Drew Maggi dei Cleveland Indians. Non ci sarà, infine, Marten Gasparini, impegnato negli States con i suoi Kensas. Tutto sommato, quindi, il gruppo è giovane, ma può contare sulla presenza di elementi che possono essere considerati modelli da cui apprendere e migliorare.

L’obiettivo dell’Italia è principalmente quello di ben figurare, cercando di giocarsela con tutte le avversarie, poichè, come affermato dalla stesso Gerali, la competizione sarà vista da tutte le squadre anche come un’ottimale preparazione in ottica 2019, quando si giocheranno le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

CLICCA QUI PER METTERE “MI PIACE” ALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

Foto: Twitter WSB