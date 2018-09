Atletica, Michael Johnson colpito da un piccolo ictus. “Ma ora mi sto riprendendo”

Attimi di grande paura per Michael Johnson, uno dei più grandi campioni della storia dell’atletica. Il quasi 51enne americano (li compirà il prossimo 13 settembre) ha rivelato sul proprio profilo Twitter di essere stato colpito la scorsa settimana da un piccolo ictus: “Piuttosto sorprendentemente ho sofferto di quello che viene definito come attacco ischemico transitorio o piccolo ictus“.

Lo statunitense sta già meglio ed è tornato a casa, come ha in seguito spiegato: “Sono con la mia famiglia e per fortuna non ci sono conseguenze al cuore. Ho già fatto enormi progressi nel mio percorso verso il pieno recupero“.

Last week I rather surprisingly suffered what’s known as a Transient Ischemic Attack or mini stroke. The good news is I’m back at home with my family, cleared of any heart issues and have already made great progress on my road to a full recovery.

— Michael Johnson (@MJGold) 8 settembre 2018