Atletica, Meeting Padova 2018: Shubenkov e Lasitskene vincono da star, Dibaba niente record. Re batte Galvan, Trost in crisi

Il 32° Meeting Internazionale Città di Padova ha inaugurato il rinnovato Stadio Colbachini della città veneta, il tradizionale meeting di fine stagione ha regalato tante emozioni ai molti spettatori presenti sugli spalti. Spicca soprattutto la prestazione del russo Sergey Shubenkov che ha corso un ottimo 13.09 sui 100 metri ostacoli: il primatista mondiale stagionale (12.92), argento ai recenti Europei, ha vinto agevolmente la gara in cui Hassane Fofana (13.56) e Lorenzo Perini (13.59) hanno chiuso al terzo e al quarto posto.

Il fenomeno Mariya Lasitskene sembra essere davvero stanca dopo aver dominato in lungo e in largo, oggi la russa ha vinto nel salto in alto con 1.95 e soltanto grazie al minor numero di errori nei confronti dell’ucraina Kateryna Tabashnyk mentre Alessia Trost si è fermata a un modesto 1.81 (tre nulli a 1.85). Tutti si aspettavano lo show di Genzebe Dibaba che inseguiva il record del mondo sul miglio ma l’etiope si è fermata a 4:20.51 calando nel finale.

Sui 100 metri era annunciata la presenza di Chris Coleman ma lo statunitense si è chiamato fuori nelle ultime ore, la gara regina è stata vinta dall’americano Michael Rodgers (10.10) con il nostro Marcell Jacobs quarto in 10.28 mentre al femminile si è imposta la statunitense English Gardner (11.11) sull’azzurra Johanelis Herrera Abreu (11.63). Risultato interessante anche nel salto con l’asta dove la russa Anzhelika Sidorova ha trionfato con un ottimo 4.75 superato al primo tentativo precedendo la bielorussa Iryna Zhu (4.50), Roberta Bruni e Sonia Malavisi si fermano a 4.30.

Davide Re ha vinto i 400 metri in 45.63 precedendo Matteo Galvan (46.16), il giro di pista femminile è stato conquistato dalla giamaicana Stephenie-Ann McPherson in 50.94 con Raphaela Lukudo terza (52.42) appena davanti a Maria Benedicta Chigbolu (52.56). I 400 ostacoli sono invece del turco Yasmani Copello (49.09) con José Bencosme quarto (49.93) alle spalle anche del giamaicano Annsert Whyte (49.16) e dell’estone Rasmus Magi (49.37). Di seguito i risultati delle altre gare in programma.

800 METRI (maschile) – Dominio dello spagnolo Alvaro De Arriba (1:45.47) che precede lo statunitense Erik Sowinski (1:46.35) e il keniano Edwin Melly (1:46.81). Quarto Enrico Brazzale che firma il personale (1:46.93).

800 METRI (femminile) – Vittoria dell’ucraina Naraliya Prishchepa (2:00.37) che surclassa la lettone Liga Velvere (2:00.91) e la britannica Adelle Tracey (2:01.26), arriva il personale per Irene Baldessari (2:02.79).

1500 METRI (maschile) – Successo del keniano Justus Soget (3:35.28) che precede l’australiano Jordan Williamsz (3:36.30) e il polacco Michal Roszmys (3:37.08), quarto Joao Bussotti Neves (3:38.05).

100 METRI OSTACOLI – Si impone l’ucraina Hanna Plotitsyna (13.13) sulla nostra Luminosa Bogliolo (13.25) e sulla magiara Luca Kozak (13.36).

GETTO DEL PESO (femminile) – Doppietta bielorussa con Aliona Dubitskaya (18.91) e Viktoriya Kolb (17.20) davanti alla padrona di casa Chiara Rosa (16.94).

SALTO IN LUNGO (maschile) – Primeggia il giamaicano Tajay Gayle (7.93) che non ha problemi a regolare il polacco Tomasz Jaszczuk (7.65) e il lettone Elvijs Misans (7.58). Quinto Angelo Marvulli (7.21) appena davanti a Filippo Randazzo (7.13).













Foto: Skumer / Shutterstock.com