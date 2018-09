Atletica, Campionati Italiani 2018: tante sfide a Pescara, ci sono Tamberi e Palmisano. Assenti Tortu e Trost

Lo Stadio Adriatico di Pescara ospiterà i Campionati Italiani Assoluti 2018 di atletica leggera in programma nel weekend del 7-9 settembre. Si torna in pista per uno degli ultimi appuntamenti stagionali a un mese di distanza dai fallimentari Europei, in palio 42 titoli (equamente divisi per sesso). Diversi big azzurri saranno protagonisti nel fine settimana.

Su tutti spiccano Gianmarco Tamberi che ha ascoltato il parere dei suoi fan sui social e cercherà di volare ancora dopo il 2.33 saltato di recente e Antonella Palmisano, bronzo iridato e continentale nella 20 km di marcia che si impegnerà sulla mezza distanza. Filippo Tortu sarà invece assente a causa di problemi fisici e dunque lascerà la scena della velocità a Marcell Jacobs e a Eseosa Desalu che sarà il favorito sui 200 metri dopo il tempone di Berlino.

Rivedremo in gara Elena Vallortigara dopo la delusione continentale, nell’alto sfiderà Desirée Rossit e non Alessia Trost che si è chiamata fuori dai discorsi. Assenti anche Yohanes Chiappinelli e Yeman Crippa dopo i bronzi conquistati agli Europei su 3000 metri siepi e 5000 metri. Sul giro di pista le sfide tra Davide Re e Matteo Galvan e Maria Benedicta Chigbolu e Raphaela Lukudo con il possibile inserimento di Ayomide Folorunso impegnata anche contro Yadis Pedroso sul giro di pista con ostacoli.

Da tenere in considerazione anche Daisy Osakue nel disco, Isabel Mattuzzi sui 3000 metri siepi, Irene Siragusa e Gloria Hooper nella velocità. Sempre presente Fabrizio Donato nel triplo, nel lungo non ci sarà Kevin Ojiaku, settore dei lanci sempre in grande crisi.













Foto: FIDAL/Colombo