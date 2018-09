Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Jakob Schubert trionfa nel lead, battuto Ondra! Marcello Bombardi nono

Jakob Schubert manda in visibilio la folla di Innsbruck e vince la medaglia d’oro nel lead ai Mondiali 2018 di arrampicata sportiva, disciplina che esordirà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’austriaco trionfa di fronte al proprio pubblico e risale sul tetto del Pianeta ad addirittura sei anni di distanza dall’apoteosi di Parigi. Il 27enne, che si era presentato all’appuntamento forte dei successi conquistati in Coppa del Mondo ad Arco e a Villars nel mese di luglio grazie ai quali comanda la classifica generale, ha sbaragliato la concorrenza in un finale davvero tiratissima e stupenda.

Il ceco Adam Ondra, grande favorito della vigilia che si presentava per difendere il titolo, ha toccato quota 36+ proprio come Schubert ma ha impiegato più tempo rispetto al rivale accontentandosi così della medaglia d’argento davanti al tedesco Alexander Mego (33,5) che corona col podio iridato una buona stagione. Ci si poteva aspettare qualcosa in più dai giapponesi Meichi Narasaki (quarto, 31+) e Tomoaki Takata (sesto, 29+), ma anche dallo sloveno Domen Skofic (quinto, 29+). Il nostro Marcello Bombardi era stato bravissimo ad accedere alla finale ma non è riuscito ad andare oltre la nona posizione (20+), mentre Stefano Ghisolfi era stato clamorosamente eliminato in semifinale.