Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Ghisolfi, Bombardi e Vettorata volano in semifinale. Ondra guida il lead

A Innsbruck (Austria) proseguono i Mondiali 2018 di arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Giornata riservata alle qualificazioni del lead maschile, in palio 26 posti per le semifinali di domenica che precederanno l’atto conclusivo dove verranno messe in palio le medaglie. I grandi big della vigilia non deludono le aspettative, Italia sugli scudi con ben tre azzurri che passano il turno.

Stefano Ghisolfi, secondo in classifica di Coppa del Mondo e in stagione capace di vincere una gara, è terzo nella classifica parziale, secondo nel suo gruppo preceduto esclusivamente dal ceco Adam Ondra, iridato in carica e indiscusso fenomeno di questo sport che ha raggiunto il top, unico in grado di riuscirci nella giornata odierna. Appena davanti al piemontese, nel computo della classifica combinata dei gruppi, lo sloveno Domen Skofic e lo statunitense Sean Bailey. Ottima prova anche di Francesco Vettorata che chiude in quinta piazza appaiato allo statunitense Rudolph Ruana, al club dei semifinalisti si unisce anche Marcello Bombardi (undicesimo).

Prestazione sottotono per l’austriaco Jakob Schubert (il leader di Coppa del Mondo è soltanto 17esimo, accede comunque in semifinale), mentre a sorpresa viene eliminato il francese Romain Desgranges, Campione d’Europa in carica. Gli altri azzurri: Pietro Biagini 45esimo, mentre Michael Piccolruaz e Ludovico Fossali hanno gareggiato in ottica combinata concludendo 61esimo e 119esimo.