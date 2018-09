Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Fossali e Gontero volano nel tabellone finale di speed, Alipourshena e Rudzinska al comando

Lunghissima giornata ai Mondiali 2018 di arrampicata sportiva, sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Innsbruck (Austria) mattinata e pomeriggio riservate alle qualifiche dello speed per entrambi i sessi che hanno messo in palio 16 posti per i tabelloni finali ad eliminazione diretta in programma questa sera.

L’Italia porta due alfieri tra i migliori 16: Ludovico Fossali (settimo col tempo di 6.193) e Leonardo Gontero (nono in 6.259) proveranno a lottare per il podio anche se la concorrenza è davvero molto spietata. Il miglior crono è dell’iraniano Reza Alipourshenazandifar, detentore del record del mondo che quando deve gareggiare in solitaria contro il cronometro è sempre il migliore (5.726). Risponde presente anche il francese Bassa Mawem (secondo, 5.874) e non poteva mancare la corazzata russa con i vari Aleksandr Shikov (terzo, 5.891), Vladislav Deulin (quarto, 6.016), Stanislav Kokorin (quinto, 6.044) oltre ad Aleksandr Shilov (dodicesimo, 6.304) e Dmitrii Timofeev (tredicesimo, 6.331). Si risveglia dal torpore il polacco Marcin Dzienski che difende il titolo conquistato a Parigi (undicesimo, 6.288), andrà tenuto in considerazione anche l’ucraino Kostiantyn Pavlenko (ottavo, 6.220). Purtroppo eliminati gli altri italiani: Michael Piccolruaz 63esimo (8.611), Marcello Bombardi 70esimo (8.982), Alessandro Santoni e Gian Luca Zodda hanno commesso partenza falsa.

Al femminile, invece, le azzurre sono andate decisamente male. Ci si poteva attendere un risultato a sorpresa dalla giovane Elisabetta Dalla Brida che invece ha commesso partenza falsa al pari di Martina Zanetti mentre Andrea Ebner ha chiuso in 63esima posizione (12.832). Al comando la polacca Aleksandra Rudzinska (7.631) che sta tornando sui livelli di due anni fa, alle sue spalle la francese Anouck Jaubert (7.789) e la russa Mariia Krasavina (7.887) ma per le medaglie andranno tenute in forte considerazione anche le altre russe Anna Tsyganova (quinta, 7.944), Elizaveta Ivanova (ottava, 8.243) e Iuliia Kaplina (nona, 8.290).