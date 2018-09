Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Alipourshenazandifar e Rudzinska vincono l’oro nello speed, italiani out agli ottavi

A Innsbruck (Austria) sono state assegnate le medaglie nello speed ai Mondiali 2018 di arrampicata sportiva. I due tabelloni a eliminazione diretta hanno premiato Alipourshenazandifar al maschile e Rudzinska al femminile.

MASCHILE:

Dopo il terzo posto di quattro anni fa e l’argento di Parigi 2016, Reza Alipourshenazandifar riesce finalmente a laurearsi Campione del Mondo. Il 24enne iraniano, primatista mondiale della specialità (è il climber più veloce in circolazione), è riuscito a consacrarsi dominando in lungo e in largo: in finale ha chiuso la fatica con il tempo di 5.630, niente da fare per il francese Bassa Mawem, caduto nel tentativo di tenere testa al rivale. La medaglia di bronzo finisce al collo del russo Stanislav Kokorin che nella finalina ha avuto la meglio sull’inatteso cinese QiXin Zhong. Surclassata la corazzata russa mentre gli italiani non sono riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale: Ludovico Fossali commette partenza falsa e chiude in 14^ posizione, Leonardo Gontero è caduto non andando oltre la 15^ piazza.

FEMMINILE:

Incredibile doppietta della Polonia, Aleksandra Rudzinska in finale batte la connazionale Anna Brozek (7.560 a 7.910). La Rudzinska non si esprimeva sui massimi livelli da due anni (fu quarta a Parigi 2016 ma quarta ai Mondiali 2014), sorpresa totale da parte della Brozek che fino a oggi non era mai salita su un podio internazionale. A completare il podio la russa Mariia Krasavina che ha approfittato della partenza falsa dell’altra polacca Aleksanda Kalucka.