Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: maestoso Stefano Ghisolfi, vittoria a Kranj! Caccia a Schubert per il titolo

Fantastica impresa di Stefano Ghisolfi che a Kranj (Slovenia) ha vinto una tappa della Coppa del Mondo 2018 di lead, specialità dell’arrampicata sportiva (disciplina che farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Il piemontese si è imposto raggiungendo il top, unico atleta capace di arrivare in cima al percorso, e conquistando così la sua seconda vittoria stagionale nel massimo circuito itinerante (a luglio aveva festeggiato a Chamonix, poi era stato secondo ad Arco di Trento).

Il 25enne si è così riscattato dalla delusione per la prematura eliminazione ai recenti Mondiali di Innsbruck, batte il suo grande rivale Jakob Schubert (49+ per il fresco Campione del Mondo) e si porta a 29 punti di distacco dall’austriaco in classifica generale quando mancano ancora due gare al termine. L’azzurro si giocherà il tutto per tutto negli appuntamenti finali in Cina a fine ottobre sperando di alzare al cielo l’ambito trofeo. Terzo posto di giornata per il giapponese Masahiro Higuchi (43+) che è riuscito a precedere l’altro azzurro Marcello Bombardi (43+), il canadese Sean McColl (40+) e l’italiano Francesco Vettorata (36).

Al femminile, invece, trionfo della sudcoreana Jain Kim (41) che riesce a beffare la grande favorita Janja Garnbret (34+). La slovena, detentrice del trofeo e argento iridato, ha allungato in classifica generale visto che ora ha 65 punti di vantaggio sull’austriaca Jessica Pilz (34), Campionessa del Mondo quarta preceduta anche dalla connazionale Hannah Schubert (34+). Silvia Cassol 38esima eliminata in qualifica.