Andrea Dovizioso, GP Aragon 2018: “Andiamo bene, siamo veloci: passo in linea con Lorenzo e Marquez”

Andrea Dovizioso può archiviare positivamente la prima giornata di prove libere valide per il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha infatti siglato il miglior tempo nella prima sessione mentre nella FP2 ha concluso in terza posizione accodandosi a Marc Marquez e al compagno di squadra Jorge Lorenzo. Il vicecampione del Mondo, secondo in classifica generale, ha fatto capire di poter lottare per la vittoria sull’ostico tracciato spagnolo particolarmente gradito ai padroni di casa e ha dimostrato di poter fare affidamento su una grande Ducati.

Andrea Dovizioso ha tracciato un primo bilancio della situazione al termine della FP2: “Stiamo andando molto bene, al livello dei test effettuati qui in condizioni simili. Il feeling è lo stesso, poi dobbiamo anche vedere bene la scelta di gomme, ma la hard al posteriore pare funzionare. Siamo veloci, poi reggere così per 23 giri è un’altra storia, anche se sul passo io, Marc e Jorge siamo piuttosto in linea. Marc credo che qui abbia più chance e voglia giocarsele tutte, mentre per noi conterà soprattutto il ritmo quando la gomma cala: saranno decisivi i dettagli perché siamo molto vicini“.













Foto: Valerio Origo