Vuelta a España 2018, Vincenzo Nibali: “Ho cercato la fuga, mi sentivo decisamente meglio”

Buone notizie in casa Italia dalla quinta tappa della Vuelta a España 2018: i tifosi di Vincenzo Nibali e, soprattutto, il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani possono ben sperare in vista dell’appuntamento più importante dell’anno, il Mondiale di Innsbruck. Dopo la paura dei giorni scorsi, con l’allarme lanciato dal siciliano (“Mi fa male la schiena, non so se tornerò quello di prima”), oggi la storia sembra essere cambiata.

“Oggi mi sentivo decisamente meglio. La strada era fatta per cercare di entrare nella fuga. Ci ho provato ma non mi hanno lasciato andare” le parole del corridore della Bahrain Merida, che a inizio tappa aveva tentato un attacco assieme al campione d’Europa Matteo Trentin, venendo ripreso anzitempo.

Si è espresso anche Franco Pellizotti, fido gregario del siciliano, che ha centrato una positiva top-10 a fine giornata: “Sapevamo che anche oggi la fuga aveva una grande chance di arriverà. Io e Hermann siamo riusciti a evadere dal plotone. L’obiettivo era permettergli di guadagnare alcune posizioni nelle classifiche, è salito dalla ventinovesima alla diciannovesima posizione, e provare a vincere la tappa. Purtroppo gli attaccanti erano meno di venti, e non si poteva andare avanti anche quando siamo rimasti più o meno dieci. Ognuno provava ad attaccare e alla fine non siamo entrati nell’azione buona“.













Foto: Pier Colombo