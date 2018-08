Vuelta a España 2018, Vincenzo Nibali: “Devo superare i primi giorni, poi ci divertiremo”

“Sono pronto… Non posso vincere, non prendiamoci in giro”. È un Vincenzo Nibali realista quello intervistato da Claudi Ghisalberti alla vigilia della partenza della Vuelta a España 2018: lo Squalo si presenta a Malaga, sede della cronometro inaugurale, con pochissimi chilometri nelle gambe dopo la caduta all’Alpe d’Huez al Tour de France. Sarà il suo rientro alle corse dopo l’infortunio, l’obiettivo è quello di trovare la gamba giusta in vista del finale di stagione: ma lo Squalo non parte mai battuto.

“Ho un chilo in più e qualche watt in meno. Non posso essere super già da subito. Ho venti giorni esatti di allenamento, non ho fatto altura. Non ho preparato la Vuelta, non ho potuto farlo. Certo il chilo lo perdo in qualche tappa e i watt credo che arrivino. Ci può essere il miracolo. Le risposte che ho avuto in allenamento sono buone, la crescita graduale”.

Obiettivi dunque in questa Vuelta? “Vengo da un infortunio importante. Cosa devo fare: provare a tenere duro per la classifica e magari finire decimo, o correre divertendomi pensando a vincere una tappa? Forse è meglio la seconda ipotesi. Se supero la prima settimana piano piano posso dire la mia”.

Sulle prime due tappe: “La cronometro so solo che è di 8 chilometri, niente altro. L’arrivo in salita di domani non è lo stesso del 2015 (quando venne squalificato per traino), vincerà Sagan”.

Sui favoriti per la Maglia Rossa: “Per me Quintana ha qualcosa più di tutti. Ha fatto un Tour sottotono ma credo che qui arrivi preparato. Simon Yates per due settimane al Giro faceva paura. Aveva quasi messo in cassaforte a doppia mandata la maglia rosa, poi è saltato. Occhio a Kwiatkowski che mi pare sia uscito bene dal Tour e ha vinto il Polonia. Lopez se non ha sfortuna può fare molto bene”.

Non si sbilancia invece su Fabio Aru: “Non l’ho mai visto correre. Devo già curare me stesso”.

gianluca.bruno@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter