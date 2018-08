Vuelta a España 2018, settima tappa: Puerto-Lumbreras-Pozo Alcón. Frazione mossa, volata non scontata

Settima tappa per la Vuelta a España 2018, da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcòn, per un totale di 185,7 km. Frazione mossa, senza alcun metro di pianura, i velocisti dovranno sprecare molte energie per rimanere in gruppo e tentare la volata finale. Andiamo ad analizzare dettagliatamente il percorso e i favoriti.

Percorso

Frazione nervosa, come detto precedentemente, caratterizzata da continui saliscendi. Il primo dei due Gran Premi della Montagna di terza categoria verrà affrontato al 117° chilometro, con una scalata di 5 km al 6,1% di pendenza media che porta in vetta all’Alto Collado de Laude. Successivamente i corridori potranno prendersi un periodo di pausa prima di affrontare gli ultimi 20 chilometri di gara per la maggior parte a testa in su. Ai -12 km dall’arrivo si giunge in cima all’Alto de Ceal (4,5 km al 5,4%), 4000 metri dopo la carovana passa sotto il traguardo volante di Hinojares. Finale in lieve salita, potrebbe influire in un eventuale arrivo riservato alle ruote veloci.

Favoriti

La volata non è scontata. Gli sprinter dovranno compiere un grande sforzo per rimanere attaccati al plotone principale, mentre le squadre di velocisti detteranno il passo per cercare di raggiungere i fuggitivi prima del traguardo. In caso di arrivo a ranghi compatti il favorito numero uno resta Elia Viviani: la maglia tricolore va a caccia del 17° successo stagionale, il secondo sulle strade iberiche, inoltre gli ultimi chilometri in leggera ascesa favoriscono il corridore della Quick-Step. Possibile un testa a testa contro Peter Sagan, ma lo slovacco campione del Mondo in carica, a causa delle proprie condizioni fisiche non al top dopo la caduta al Tour de France ha faticato molto in questi giorni nei tratti in pendenza. Occhio anche al detentore del titolo europeo Matteo Trentin.

