Vuelta a España 2018, presentata la UAE Emirates: Fabio Aru a caccia dell’impresa. I suoi compagni di squadra: c’è Daniel Martin

La UAE Emirates ha svelato la composizione della squadra con la quale parteciperà alla Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il team ha optato per una selezione ben bilanciata attorno a Fabio Aru che andrà a caccia della maglia rossa. Il Cavaliere dei Quattro Mori, dopo il ritiro al Giro d’Italia per problemi fisici, si è rimesso in sesto e ora punta a un risultato di lusso nella prestigiosa corsa a tappe che ha vinto tre anni fa.

Il sardo, che vinse anche due frazioni nel 2014, sarà il capitano della squadra che potrà contare anche sull’asso irlandese Daniel Martin in grado di fare saltare il banco. Presenti anche altri quattro italiani: l’esperto Valerio Conti, Simone Consonni per le volate, gli scalatori Simone Petilli ed Edward Ravasi che daranno un aiuto importante ad Aru in salita. A completare la rosa i norvegesi Vegard Stake Laengen (con la maglia di campione nazionale) e Sven Erik Bystrom.

Queste le parole di Fabio Aru alla vigilia dell’evento: “Mi piace molto la Vuelta per tanti motivi: i percorsi, le salite e soprattutto i tifosi che mi hanno sempre dimostrato un grandissimo affetto. La affronterò con grande entusiasmo e voglia di fare bene, anche per ripagare l’affetto e il supporto mostratomi dalla squadra, dagli sponsor e dai tifosi. Arrivo da una prima parte di stagione nella quale non ho ottenuto i risultati ai quali ambivo, ma dalle sconfitte si possano apprendere importanti lezioni e tutto ciò mi dà una grande motivazione. Sarà una Vuelta tatticamente aperta, i 9 arrivi in salita daranno spazio agli attacchi. Attenzione alle tappe brevi, potranno incidere molto sulla classifica generale. La concorrenza è ampia e di livello, basti pensare alla presenza di Lopez, dei fratelli Yates, di Uran e dei capitani della Movistar. Senza dimenticare il rientro alle gare di Nibali”.













Foto: Gian Mattia D’Alberto – LaPresse – Comunicato Stampa Rcs