Attilio Viviani, il fratellino di Elia: “Oggi torno in pista dopo l’Ungheria. Diventare come lui? Mi serve esperienza”

Oggi Viviani scenderà in pista. Non parliamo di Elia, splendido vincitore della Classica di Amburgo due giorni fa dopo aver disputato degli Europei da protagonista, ma di suo fratello minore. Attilio, reduce dal Giro di Ungheria su strada dove ha macinato 1000 chilometri in cinque giorni, sarà infatti protagonista agli Europei U23 su pista che iniziano oggi ad Aigle (Svizzera).

Il 21enne, capace di vincere l’oro nello scratch durante la rassegna continentale juniores nel 2014, sta cercando di farsi largo su strada ma non disdegna la pista e ha risposto prontamente alla convocazione: “Non dico mai di no. Elia mi ha consigliato di ritrovare l’agilità che ho lasciato in Ungheria“. In terra magiara Attilio ha conquistato anche un secondo posto in volata alle spalle di Matteo Moschetti: “Le volate al termine di una tappa di 200 km sono tutta un’altra cosa rispetto a quelle che facevamo da dilettanti – ha dichiarato a Tuttosport. Quando ero dilettante era facile cavarsela in salita, perché la lunghezza delle gare era inferiore, mentre sui chilometraggi maggiori mi sto tramutando in un velocista puro come Elia. Anche se per diventare come lui devo ancora fare tanta esperienza“.













Foto: pagina Faceboo Attilio Viviani