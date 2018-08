Vuelta a España 2018, le pagelle della terza tappa: Elia Viviani è imbattibile. Bene Giacomo Nizzolo

Terza tappa e prima vittoria per l’Italia alla Vuelta a España 2018: la frazione da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, ha visto trionfare allo sprint Elia Viviani. Volata dominante per il campione d’Italia che conquista il primo successo nella corsa iberica battendo il compagno di nazionale Giacomo Nizzolo. Andiamo a rivivere questa frazione con le pagelle dei protagonisti.

Elia Viviani, voto 9: semplicemente perfetto. Prima vittoria alla Vuelta, sedicesima stagionale che va a sommarsi a quelle al Giro d’Italia, al campionato italiano e al GP d’Amburgo. Davvero devastante il velocista della Quick-Step Floors che ormai nell’uno contro uno sembra essere diventato praticamente imbattibile. Perfetto negli ultimi 150 metri: esce dalla ruota di Morkov e chiude la pratica. Ci sentiamo di dire che non è finita qui…

Giacomo Nizzolo, voto 8: è tornato, forse definitivamente, ad altissimi livelli il corridore lombardo. Il velocista della Trek-Segafredo, che due anni fa aveva vestito la maglia di campione d’Italia, centra la seconda piazza alle spalle di un super Viviani: dopo i tantissimi problemi fisici torna a calcare i palcoscenici che gli competono. Può crescere ancora nelle prossime tappe.

Peter Sagan, voto 6: non è ancora il vero campione del mondo. Non mette a lavoro la Bora-hansgrohe, forse conscio di una condizione non super. Non è mai in corsa per la vittoria, si accontenta della terza piazza.

Nacer Bouhanni, voto 5,5: ancora deludente il transalpino. Non supportato al meglio dalla Cofidis, deve occuparsi in solitaria della volata e resta molto indietro, chiudendo in quarta piazza.

Simone Consonni, voto 6,5: in gran crescita il giovane velocista azzurro della UAE Emirates. La quinta piazza odierna è solo l’inizio: può puntare in alto con il passare dei giorni.

Michael Morkov, voto 9: lavoro davvero mostruoso. Trascina avanti Elia Viviani di forza negli ultimi 300 metri e gli lancia una volata davvero perfetta: la vittoria è in parte anche del campione danese.

gianluca.bruno@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo