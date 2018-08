Vuelta a España 2018: le pagelle della quarta tappa. Ben King fa il colpo, Simon Yates brilla tra i big, Davide Formolo bocciato

Il primo vero test in salita della Vuelta a España 2018 ha dato le prime risposte importanti, mostrando la condizione dei favoriti, con qualche corridore che ha saputo fare subito la differenza. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quarta tappa.

PAGELLE QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA

Ben King 10: la vittoria della carriera per il 29enne statunitense che è stato l’assoluto protagonista odierno. Essendo il miglior messo in classifica tra i fuggitivi è stato per gran parte della tappa maglia rossa virtuale e poi nel finale ha fatto capire di essere anche il più forte, andando a prendersi la vittoria. Ha sorpreso i rivali attaccando allo sprint intermedio e poi ha gestito al meglio il duello con Stalnov, restando a ruota e poi battendolo in volata. Una giornata perfetta.

Nikita Stalnov 8: il kazako è stato bravo a capire l’azione chiave della corsa e ad entrarci. Ci si poteva aspettare un suo attacco in salita, ma non ne aveva abbastanza e alla fine si è dovuto accontentare di un secondo posto, che resta comunque un ottimo risultato.

Rolland Pierre 5: grande occasione sprecata per il francese, che sulla carta era il miglior scalatore tra i battistrada. Invece ha sbagliato completamente i tempi, mettendosi poi a fare un disperato inseguimento che pero è stato del tutto inutile. Con una tattica migliore si sarebbe potuto giocare la vittoria.

Simon Yates 9: il britannico dopo aver dato spettacolo al Giro d’Italia, attacca subito anche in questa Vuelta, dimostrando un atteggiamento da vero combattente. Ha sfruttato l’attendismo in gruppo per fare la differenza e prendere il largo. La sua azione è stata molta incisiva e guadagna ben 27” sui rivali diretti, un margine notevole su questa salita.

Emanuel Buchmann 8.5: forma eccellente per il tedesco, che ha fatto un bel attacco nel finale, riuscendo a guadagnare anche lui secondi preziosi e salire così in seconda posizione. Probabilmente avrebbe potuto fare ancora meglio seguendo Yates, ma resta una prestazione di livello.

Fabio Aru 6-: oggi il sardo ha faticato molto, ma alla fine con la sua consueta grinta è riuscito a salvarsi e chiudere con i migliori. Ha sofferto ad ogni cambio di ritmo, perdendo sempre qualche metro, sintomo di una condizione ancora non al top. Per ora si è salvato, ma domenica sarà molto più dura e servirà una reazione.

Davide Formolo 3: dispiace vedere una delle grandi speranze italiane per le corse a tappe dover uscire ancora una volta subito di classifica. La bocciatura è pesante, come è pesante il ritardo superiore ai 5’ accumulato su questa salita. Ora Formolo dovrà rifarsi puntando ad una tappa, altrimenti sarà l’ennesimo fallimento.

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Valerio Origo