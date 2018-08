Vuelta a España 2018: le pagelle della prima tappa. Dennis rispetta il pronostico, bene Kwiatkowski. Tra i big brillano Kelderman e Valverde

La prima maglia rossa della Vuelta a España 2018 è dell’australiano Rohan Dennis che vince il cronoprologo di Malaga davanti al polacco Michal Kwiatkowski e al belga Victor Campenaerts. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prima tappa.

PAGELLE PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA

Rohan Dennis 10: era il favorito assoluto e non ha sbagliato. Si conferma nuovamente tra i più forti al mondo nelle sfide contro il tempo e dopo il successo al Giro d’Italia metta la sua firma anche alla Vuelta. Posizione perfetta e una grande precisione su ogni curva gli permettono di vincere con un ampio margine e indossare meritatamente la maglia rossa.

Michal Kwiatkowski 9: anche lui era atteso ad una grande prova ed è riuscita a farla. Grazie all’ottimo stato di forma ha potuto spingere al massimo in questa cronometro, sfiorando la vittoria. Se davvero punterà alla classifica il margine odierno sui rivali diventerebbe poi un ottimo punto di partenza.

Victor Campenaerts 7: il bicampione europeo centra un altro buon piazzamento, ma la vittoria in un grande giro resta ancora un tabù. Manca sempre quel guizzo in più per batteri i grandi, ma bisogna comunque dare merito alla sua costanza.

Wilco Kelderman 8: l’olandese sfrutta le sue doti da cronomen per guadagnare secondi preziosi sui rivali diretti. Non è stato considerato molto alla viglia, ma lo scorso anno chiuse al quarto posto in classifica e visto questo inizio andrà preso in serie considerazione nelle tappe in salita.

Alejandro Valverde 8: chiude a 24” dalla testa, un risultato davvero notevole considerando le sue caratteristiche. Si è vista fin dalla partenza la grande grinta messa dallo spagnolo, che con questa prestazione fa capire di essere pronto per lottare per il successo.

Fabio Aru e Vincenzo Nibali 6: prova quasi identica per i nostri due corridori, distanziati di un solo secondo. Hanno fatto il loro, non perdendo troppo dai rivali diretti. Oggi quindi si è capito poco sulla loro reale condizione, ma già domani sarà un test importante.

Richie Porte 5: tra i favoriti per la maglia rossa è quello che ha convinto di meno, con un tempo molto alto. Il tasmaniano probabilmente ha pagato i problemi fisici sopraggiunti negli ultimi giorni e la sua Vuelta inizia già in salita.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – Spada / Ferrari