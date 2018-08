Vuelta a España 2018, le altre classifiche. Elia Viviani sale in seconda posizione in quella a punti

Non cambiano i leader delle altre classifiche della Vuelta a España 2018 al termine della sesta tappa. Il polacco Michal Kwiatkowski si mantiene in testa sia alla combinata che a quella a punti, in cui il nostro Elia Viviani, grazie al terzo posto odierno, sale in seconda posizione a sette punti di distacco. Lo spagnolo Luis Angel Mate guadagna invece altri punti nella classifica dei GPM e rafforza ulteriormente la leadership nella maglia a pois. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della sesta tappa.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE):

1 MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 48 PTS 2 ELIA VIVIANI QUICK – STEP FLOORS 41 PTS 3 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 33 PTS 4 SIMON CLARKE TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 30 PTS 5 DANNY VAN POPPEL TEAM LOTTO NL – JUMBO 30 PTS 6 BENJAMIN KING TEAM DIMENSION DATA 29 PTS 7 ALESSANDRO DE MARCHI BMC RACING TEAM 28 PTS 8 SIMONE CONSONNI UAE TEAM EMIRATES 26 PTS 9 ROHAN DENNIS BMC RACING TEAM 25 PTS 10 GIACOMO NIZZOLO TREK – SEGAFREDO 25 PTS

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS):

1 LUIS ANGEL MATE MARDONES COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 42 PTS 2 PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 20 PTS 3 BENJAMIN KING TEAM DIMENSION DATA 12 PTS 4 BEN GASTAUER AG2R LA MONDIALE 7 PTS 5 BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 6 PTS 6 NIKITA STALNOV ASTANA PRO TEAM 6 PTS 7 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 5 PTS 8 NANS PETERS AG2R LA MONDIALE 4 PTS 9 RICHIE PORTE BMC RACING TEAM 4 PTS 10 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 3 PTS

CLASSIFICA COMBINATA (MAGLIA BIANCA):

1 MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 18 PTS 2 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 18 PTS 3 BENJAMIN KING TEAM DIMENSION DATA 34 PTS 4 SIMON CLARKE TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 47 PTS 5 LAURENS DE PLUS QUICK – STEP FLOORS 53 PTS 6 BEN GASTAUER AG2R LA MONDIALE 60 PTS 7 BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 62 PTS 8 PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 73 PTS 9 NIKITA STALNOV ASTANA PRO TEAM 106 PTS 10 ALESSANDRO DE MARCHI BMC RACING TEAM 124 PTS

