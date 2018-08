Vuelta a España 2018, la tappa di oggi (domenica 26 agosto): orario d’inizio, percorso, altimetria e tv

Oggi (domenica 26 agosto) si svolgerà la seconda tappa della Vuelta a España 2018, 163 km da Marbella a Caminito del Rey. Dopo il cronoprologo di ieri, i corridori dovranno subito affrontare il primo arrivo in salita di questa edizione. Il traguardo è posto sull’Alto de Guadalhorce, un’ascesa di 7 km con una pendenza media attorno al 3%, ma con una dura rampa conclusiva al 7%. Rohan Dennis dovrà difendere la maglia rossa, mentre gli scalatori avranno l’occasione di recuperare subito i secondi persi.

La partenza è fissata alle 13.35, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.30 e le 17.55, in base alla media oraria. La seconda tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Seconda tappa Vuelta a España 2018

Domenica 26 agosto

Marbella – Caminito del Rey 163 km

Partenza: 13.35

Arrivo: 17.30-17.55 circa

Altimetria

Foto: Comunicato stampa Movistar Team – Photo Gomez Sport