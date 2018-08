Vuelta a Espana 2018, la tappa di domani (31 agosto). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani, venerdì 31 agosto, è prevista la settima tappa della Vuelta a España 2018, da Puerto Lumbreras a Pozo Alcòn. Percorso nervoso lungo tutti i 185,7 km, che tuttavia non esclude un arrivo in volata. L’edizione corrente della corsa a tappe iberica infatti concede poche possibilità alla carovana di giungere a ranghi compatti, dunque le squadre di velocisti non vogliono lasciare andare per l’ennesima occasione la fuga in porto. Nella seconda metà del tracciato sono presenti due Gran Premi della Montagna: l’Alto Collado de Laude al 117° chilometro (5 km al 6,1%) e l’Alto de Ceal a 12 km dall’arrivo (4,5 km al 5,4%), entrambi di terza categoria. Attenzione agli ultimi 1000 metri di gara, in leggera pendenza.

La partenza ufficiale è programmata alle 12.25, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.55 e le 17.30, in base alla media oraria. La settima frazione della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 15.30 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Settima tappa Vuelta a España 2018

Venerdì 31 agosto

Puerto Luembras – Pozo Alcòn 185,7 km

Partenza: ore 12.25

Arrivo: 16.55-17.30 circa

Altimetria













