Vuelta a España 2018, la tappa di domani (30 agosto). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani, giovedì 30 agosto, è in programma la sesta tappa della Vuelta a España 2018, da Huércal-Overa a San Javier. Mar Menor, per un totale di 155,7 km. Frazione relativamente breve considerando l’altimetria pianeggiante per larghi tratti del percorso. Non mancano comunque le salite, due di terza categoria: l’Alto del Garrobillo (3,8 km al 5,7%) e l’Alto del Cedacero (4 km al 6,2%). Entrambe non dovrebbero evitare di permettere un arrivo in volata, dato che sono poste nella zona intermedia del tracciato. Spazio dunque alle ruote veloci, con Elia Viviani principale favorito considerate le sue condizioni. Potrebbe accendersi una sfida infuocata tra il campione italiano in carica e Peter Sagan, detentore del titolo iridato ma non ancora al top della forma fisica.

La partenza è fissata alle 13.58, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.30 e le 17.55, in base alla media oraria. La sesta tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Sesta tappa Vuelta a España 2018

Giovedì 30 agosto

Huércal-Overa – San Javier. Mar Menor 155,7 km

Partenza: 16.58

Arrivo: 17.30-17.55

Altimetria

