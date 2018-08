LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: quinta tappa Granada-Roquetas de Mar, pericolo imboscate! Percorso pieno di insidie

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a España 2018, da Granada a Roquetas de Mar, per un totale di 188,7 km. Il percorso della frazione odierna si presenta ricco di insidie, caratterizzato da continui saliscendi. All’interno del tracciato due GPM, nell’ordine di terza e seconda categoria: dopo una scalata di 4 km al 7% di pendenza media si giunge in cima all’Alto de Orgiva (situato al 55° chilometro), a 20 km dal traguardo invece è posto l’Alto de Marchal (10,8 km al 4,1%). Nel finale una lunga discesa imbocca verso la linea d’arrivo.

Si prospetta una frazione emozionante, con possibili colpi di scena sulle due ascese di media difficoltà e nel tratto conclusivo della corsa. Prevedibile una fuga numerosa, dato che le possibilità che il tentativo d’attacco da lontano possa andare in porto paiono elevate. Gli esperti in discesa possono guadagnare secondi preziosi nell’ultimo tratto di gara. Michal Kwiatkowski è chiamato anche oggi a difendere la maglia rossa.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon divertimento!













