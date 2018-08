Vuelta a España 2018: la stagione magica di Elia Viviani con la Quick-Step Floors

Questa è indubbiamente la migliore stagione della carriera su strada di Elia Viviani. Il 29enne veronese oggi alla Vuelta a España ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte velocista del momento, riuscendo a vincere anche l’attesissimo duello con Peter Sagan. Un salto di qualità netto rispetto allo scorso anno, dovuto principalmente al cambio di squadra.

Viviani è il corridore più vincente in questo 2018 con 16 vittorie e la sua squadra, la Quick-Step Floors, è al comando con 58 successi. Un dato non certo casuale che dimostra come i risultati del campione italiano vadano di pari passo con quelli del team. Il passaggio dal team Sky alla squadra belga è infatti stato un punto di svolta decisivo della sua carriera. Sentirsi al centro del progetto ha permesso a Viviani di crescere sia dal punto di vista tecnico che mentale. Inoltre le sue doti sono state valorizzate da uno dei treni migliori del circuito.

In questa Vuelta Viviani avrà ancora molte occasioni per ripetersi e lasciare un segno indelebile nella corsa spagnola. Oggi la Quick-Step Floors ha gestito al meglio una tappa insidiosa e il veronese ha dimostrato ancora una volta di tenere alla perfezione anche su percorsi mossi. Per questo le possibilità di fare un altro poker, dopo quello del Giro d’Italia, ci sono tutte e si potrebbe concretizzare anche l’obiettivo della top 5 nel ranking mondiale per chiudere in bellezza questa stagione magica.

Foto: Pier Colombo