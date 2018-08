Vuelta a España 2018, la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde davanti, Nairo Quintana e Fabio Aru in piena lotta

Oggi è stata una tappa tranquilla per gli uomini di classifica alla Vuelta a España 2018. La terza frazione come previsto non ha portato distacchi tra i big, che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il migliore resta quindi Alejandro Valverde, che grazie alla vittoria di ieri, possiede un buon margine sui rivali. Nairo Quintana è vicino, insieme a Simon Yates, poco più dietro il nostro Fabio Aru e Miguel Angel Lopez. Di seguito la classifica generale dei favoriti per la maglia rossa al termine della terza tappa.

CLASSIFICA BIG VUELTA A ESPAÑA 2018:

Michal Kwiatkowski Alejandro Valverde a 14” Wilco Kelderman a 25” Jon Izaguirre a 30” Nairo Quintana a 33” Bauke Mollema a 35” Steven Kruijswijk a 37” Simon Yates a 37” Rafal Majka a 42” Thibaut Pinot a 43” Fabio Aru a 47” Rigoberto Uran a 48” Miguel Angel Lopez a 54” Davide Formolo a 56” Louis Meintjes a 1’16” Ilnur Zakarin a 1’31”

Foto: Comunicato stampa Movistar Team – Photo Gomez Sport