Vuelta a España 2018, Fabio Aru: “Non faccio proclami, vediamo la condizione. Nibali? È da classifica”

Fabio Aru è carico per la partenza della Vuelta che scatterà domani da Malaga. Il Cavaliere dei Quattro Mori viene sicuramente annoverato tra i grandi favoriti per la vittoria finale e vuole riscattarsi dopo il ritiro al Giro d’Italia. Il sardo si presenta al meglio per l’avventura in terra iberica e non sembra neanche accusare la pressione come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Sono tranquillo. Logicamente è una gara molto importante ma non è neppure l’ultimo grande appuntamento della stagione“.

La preparazione del capitano della UAE Emirates non è cambiata dopo quanto successo durante la Corsa Rosa: “Ho fatto più o meno le stesse cose. L’unica cosa è che ho dovuto tenere in conto del fatto che ero uscito dal Giro in condizioni fisiche un po’ difficili. Non ho fatto un secondo ritiro in altura dopo il Polonia: sono rimasto a Lugano“.

La stagione è naturalmente stata caratterizzata dai problemi avuti al Giro: “Sicuramente non ho reso. Ma ci sono altri due mesi importanti. Quindi prima di fare un bilancio di questa stagione aspetterei. Questa è una corsa che mi piace tanto. Siamo in un bel posto, la Spagna è una zona che mi ha sempre colpito. La forma? Vediamo. Ho fatto il Vallonia, poi il Polonia dove sono sempre stato davanti su percorsi non del tutto adatti a me. Penso di avere fatto un ottimo lavoro. Certo qui il livello è alto, quindi bisogna aspettare qualche giorno per vedere com’è davvero la mia condizione. Voglio vedere come sto e vivere giorno per giorno senza fare proclami“.

Il 28enne vede Valverde come favorito della vigilia e poi si sofferma anche sul percorso: “Impegnativo. Già nella seconda tappa c’è il traguardo su un gran premio della montagna di terza categoria, è probabile che ci sarà qualche piccolo distacco. Conosco i Laghi di Covadonga e le salite di Andorra. La Vuelta è sempre dura“. E due parole anche su Vincenzo Nibali: “Per me è da classifica. Ci siamo visti qualche minuto l’altro giorno e mi ha detto che nemmeno lui sa bene come sta“.













Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse – Comunicato Stampa Rcs