Vuelta a España, Fabio Aru vuole vincere! Il Cavaliere dei Quattro Mori per l’impresa: “Sarà una grande avventura, ci proverò fino alla fine”

Fabio Aru vuole essere grande protagonista alla Vuelta di Spagna 2018 che scatterà domani da Malaga con una cronometro di 8 chilometri. Si incomincia con una prova contro il tempo su un percorso totalmente pianeggiante e cittadino ma allo stesso tempo relativamente corto, dunque il sardo non dovrebbe perdere troppo terreno nei confronti dei suoi grandi rivali per la classifica generale: le lotte contro le lancette (è prevista un’altra crono all’inizio dell’ultima settimana di 32 km) non dovrebbero condizionare più di tanto il capitano della UAE Emirates visto che ci saranno tantissime salite su cui poter fare la differenza e sognare di replicare il successo del 2015.

Il Cavaliere dei Quattro Mori si presenta tirato a lucido per la terza corsa a tappe stagionale dopo il fallimentare Giro d’Italia in cui si staccava in ogni circostanza a causa di problemi fisici che ora sembrano essere totalmente risolti. Il 28enne ha recuperato nel migliore dei modi dalla delusione della Corsa Rosa, si è riposato e ha ricaricato le pile, tra Vallonia e Polonia ha fatto capire di avere una buona gamba e ora è arrivato il momento di concretizzare sulle strade iberiche dove punterà a fare saltare il banco con tutta la sua personalità e mettendo in mostra tutta la sua classe. C’è bisogno del miglior Fabio Aru, quello che trionfò tre anni fa in questo evento, quello che salì sul podio del Giro, quello che indossò la maglia gialla lo scarso anno prima di perdere lo smalto.

Questo è il momento migliore per risollevarsi e rinascere, c’è un nuovo corridore a caccia della prestigiosa maglia rossa, desideroso di combattere e convinto delle proprie potenzialità come traspare dalle dichiarazioni rilasciate durante la presentazione delle squadre: “Bello essere qui, è una gara che mi piace molto ed è la quarta volta che la faccio e sarà una bella avventura. La Vuelta si può vincere fino all’ultima tappa, ci sono sempre percorsi molto duri e ci proveremo fino alla fine“. Fabio Aru è alla Vuelta a España per vincere, vuole sognare in grande e al momento non si accontenta di nulla: sa egli stesso che c’è bisogno di dare un segnale importante e che questa è l’occasione giusta per risplendere e per scaldare il cuore degli italiani contro una concorrenza importante, contro avversari di lusso come Simon Yates, Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez, Richie Porte. Il Cavaliere ha preso in mano la spada e ora è pronto ad affondare il colpo.













Foto: Gian Mattia D’Alberto – LaPresse – Comunicato Stampa Rcs