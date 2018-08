Vuelta a España 2018, Elia Viviani capitano della Quick Step Floors! Ufficializzata la squadra, a caccia di nuove vittorie

Elia Viviani parteciperà alla Vuelta di Spagna. Ora è davvero ufficiale, la Quick-Step Floors ha comunicato la propria formazione per la terza grande corsa a tappe della stagione e il veronese sarà il capitano della squadra belga.

Dopo aver vinto quattro tappe al Giro d’Italia e aver disputato degli encomiabili Europei su pista (argento nell’omnium e oro con il quartetto dell’inseguimento), il 29enne cercherà di essere protagonista anche in terra iberica dove proverà a imporsi in alcune frazioni veloci in modo da rimpinguare il proprio bottino di trionfi stagionali. Elia Viviani sta affrontando un ottimo periodo di forma e ha tutte le carte in regola per mettersi sotto i riflettori nell’appuntamento che incomincerà il prossimo 25 agosto.

Il suo treno sarà guidato dal danese Michael Morkov, dal fidato Fabio Sabatini, dagli esperti Dries Devenyns e Pieter Serry, dai giovani Kasper Asgreen e Laurens De Plus mentre il 23enne spagnolo Enric Mas sembra indiziato a fare un po’ di classifica visti i buoni risultati ottenuti tra Paesi Baschi e Svizzera.













(foto Pier Colombo)