Vuelta a España 2018, Elia Viviani: “Abbiamo lavorato tutto il giorno per questo obiettivo. Il team è stato eccezionale”

Un indomabile Elia Viviani conquista la terza tappa della Vuelta a España 2018, al termine di una volata senza storia in cui ha lasciato alle proprie spalle il connazionale Giacomo Nizzolo e il Campione del Mondo in carica Peter Sagan. Per la maglia tricolore è il 65° sigillo tra i professionisti, addirittura il 16° stagionale, ma soprattutto torna a sconfiggere a tre anni di distanza un colosso delle ruote veloci come il 28enne slovacco (anche oggi non al top delle condizioni).

Queste le parole a caldo del velocista della Quick-Step Floors al termine della corsa: “E’ stato bellissimo, non ho parole ancora una volta per la squadra. Battere il più forte è difficilissimo. Siamo riusciti a dividere i compiti, anche grazie al lavoro di Asgreen e Serry. Penso che il 90% lo abbiamo fatto tenendo controllata la corsa, per come ci siamo mossi, quindi il team è stato veramente eccezionale. Tutto il giorno abbiamo lavorato per questo obiettivo, siamo rimasti concentrati, e anche oggi di dislivello ce n’è stato parecchio. Inoltre, vincere con la maglia di Campione Italiano dopo Amburgo anche oggi è una sensazione davvero speciale“.

Foto: Valerio Origo