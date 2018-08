Vuelta a España 2018: come vederla in tv e streaming. Il programma e gli orari

La Vuelta a España 2018 si correrà dal 25 agosto al 16 settembre. Ormai è tutto pronto per la terza corsa a tappe di tre settimane, in terra iberica si preannuncia grande spettacolo per quello che è l’ultimo grande appuntamento dell’anno prima dei Mondiali di Innsbruck. Moltissimi campioni si daranno battaglia lungo un percorso particolarmente difficile e infarcito di salite come siamo abituati a vedere a queste latitudini: appena 40 chilometri complessivi a cronometro (divisi in due tappe, 8+31) e alcune ascese mitiche tra cui quella a laghi di Covadonga che renderanno la corsa molto impegnativa e selettive.

Fabio Aru sogna in grande e vuole ripetere il trionfo di tre anni anni, il Cavaliere dei Quattro Mori sembra essere in forma dopo il ritiro al Giro d’Italia ed è pronto a sfidare le altre stelle tra cui Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Simon e Adam Yates, Rigoberto Uran. Ci sarà anche Vincenzo Nibali che, dopo l’infortunio al Tour de France e la conseguente operazioni, sfrutterà questo appuntamento come allenamento in vista della rassegna iridata.

Di seguito il calendario completo, tutte le date e gli orari di partenza delle varie tappe dalla Vuelta a España 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Non è dunque prevista la diretta in chiaro sui canali Rai.

CALENDARIO VUELTA A ESPANA 2018:

PRIMA TAPPA (sabato 25 agosto, ore 17.26): Malaga > Malaga (8 km, cronometro individuale)

SECONDA TAPPA (domenica 26 agosto, ore 13.35): Marbella > Caminito del Rey (163,5 km)

TERZA TAPPA (lunedì 27 agosto, ore 13.06): Mijas > Alhaurìn de la Torre (178,2 km)

QUARTA TAPPA (martedì 28 agosto, ore 13.19): Vélez-Malaga > Alfacar. Sierra de la Alfaguara (161,4 km)

QUINTA TAPPA (mercoledì 29 agosto, ore 11.56): Granada > Roquetas de Mar (188,7 km)

SESTA TAPPA (giovedì 30 agosto, ore 13.58): Huércal-Overa > San Javier. Man Menor (155,7 km)

SETTIMA TAPPA (venerdì 31 agosto, ore 12.25): Puerto-Lumbreras > Pozo Alcòn (185,7 km)

OTTAVA TAPPA (sabato 1° settembre, ore 12.10): Linares > Almadén (195 km)

NONA TAPPA (domenica 2 settembre, ore 12.06): Talavera de la Reina > La Covatilla (200,8 km)

DECIMA TAPPA (martedì 4 settembre, ore 13.21): Salamanca > Femoselle. Bermillo de Sayago (177 km)

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 5 settembre, ore 12.04): Mombuey > Ribeira Sacra. Luintra (207,8 km)

DODICESIMA TAPPA (giovedì 6 settembre, ore 12.17): Mondonedo > Faro de Estaca de Bares. Manon (181, 1 km)

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 7 settembre, ore 12.57): Candas > Valle de Sabero. La Camperona (174,8 km)

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 8 settembre, ore 12.55): Cistierna > Les Praeres. Nava (171 km)

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 9 settembre, ore 12.44): Ribiera de Arriba > Lagos de Covadonga (178,2 km)

SEDICESIMA TAPPA (martedì 11 settembre, ore 14.06): Santillana del Mar > Torrelavega (32 km, cronometro individuale)

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 12 settembre, ore 13.26): Getxo > Balcòn de Bizkaia (157 km)

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 13 settembre, ore 13.08): Ejea de los Caballeros > Lleida (181,1 km)

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 14 settembre, ore 13.30): Lleida > Andorra. Naturlandia (154,4 km)

VENTESIMA TAPPA (sabato 15 settembre, ore 14.54): Andorra > Coll de la Gallina. Santuario de Canolich (97,3 km)

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 16 settembre, ore 17.15): Alcorcòn > Madrid (100,9 km)

COME VEDERE LA VUELTA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le tappa della Vuelta di Spagna saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometri dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Alpozzi – LaPresse – Comunicato Stampa Rcs