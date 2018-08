Vuelta a España 2018, allarme Vincenzo Nibali: “Mi fa male la schiena, non so se tornerò quello di prima”

La caduta al Tour de France dello scorso 19 luglio, provocata da uno spettatore sconsiderato, potrebbe aver compromesso non solo il sogno iridato ma anche il finale di carriera di Vincenzo Nibali.

Lo Squalo dello Stretto si è sottoposto ad una operazione per ‘cementificare’ la frattura alla decima vertebra toracica ed accelerare i tempi di recupero per riuscire a prendere parte alla Vuelta a España 2018, considerata una tappa di passaggio imprescindibile per presentarsi in condizione ai Mondiali di Innsbruck del 30 settembre, dove il percorso strizzerà l’occhio agli scalatori.

Che l’uomo simbolo della Bahrein-Merida non potesse concorrere per la classifica lo si era intuito già dal primo arrivo in salita di domenica 26 agosto. Il problema, tuttavia, è di ben altra natura: Nibali continua ad avere mal di schiena.

E’ lo stesso corridore a rivelare un quadro allarmante alla Gazzetta dello Sport: “Quando spingo per lungo tempo, la schiena mi fa male. E’ come se avessi una tendinite. Sono preoccupato. Miglioro, è vero. Finché la situazione è questa, più di tanto non posso fare. Sono preoccupato anche per il futuro. Ho parlato con Sabatini che mi ha detto che, per esperienza, l’infortunio mi lascerà qualche doloretto per sempre. Izagirre lo stesso, mi ha detto che ci ha messo mesi per rimettersi a posto e che qualche strascico lo sente. La domanda se tornerò quello di prima, se la mia schiena tornerà com’era, me la faccio dal giorno dell’infortunio, è normale. E non ho risposte che mi tranquillizzano“.

Il fuoriclasse siciliano, che ha anche aggiunto che “sto soffrendo come un cane, ma tengo duro”, vivrà alla giornata, con la speranza che le condizioni della schiena possano gradualmente migliorare. A questo punto non va data per certa la sua partecipazione ai Mondiali: a Innsbruck Nibali si presenterà solo se in condizioni accettabili per essere protagonista, non per recitare il ruolo di comparsa.













Foto: Valerio Origo