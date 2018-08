Ciclismo, Mondiali 2018: il percorso di Innsbruck. Mai così tanta salita negli ultimi 20 anni

Il Mondiale 2018 di ciclismo di Innsbruck sarà tra i più duri dell’ultimo ventennio. Il percorso di questa prova iridata prevede infatti tantissima salita, con i corridori che dovranno superare delle pendenze anche oltre il 20%. Assisteremo quindi ad una corsa dura e spettacolare, in cui solo i più forti scalatori potranno lottare per la medaglia d’oro. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso dei Mondiali 2018.

Sono previsti 253 km da Kufstein a Innsbruck. La prima parte è quella più facile, con alcuni brevi strappi, in cui sulla carta partirà una fuga con atleti di secondo piano. Dopo 60 km si inizia a fare sul serio con la salita di Gnadenwald, uno strappo di 2,6 km al 10,5% che farà la prima importante selezione nel gruppo principale. Al km 85 si entra nel circuito Olympia, di 23,8 km da ripetere sei volte. Questo è caratterizzato dalla salita di Igls, 7,9 km con una pendenza media del 5,7% e massima del 10%. Le pendenze non sono quindi proibitive, ma sarà l’accumulo dello sforzo a fare la differenza negli ultimi passaggi.

Arriviamo quindi al circuito finale di 31 km che prevede la settima ascesa ad Igls e poi il micidiale muro di Gramartboden. Si tratta di uno strappo infernale di 2,8 km con una pendenza media dell’11,5% ed una rampa centrale al 20% con punte fino al 28%. Tratti davvero impressionanti, in cui basteranno pochi metri per staccare tutti oppure al contrario andare in crisi. Dallo scollinamento una discesa veloce di 5 km e poi gli ultimi tre in falsopiano per cercare la gloria sul traguardo di Innsbruck.

Foto: Valerio Origo