Vuelta a España 2018: Alejandro Valverde super! Battuto Michal Kwiatkowski in uno spettacolare testa a testa, maglia al polacco

Seconda tappa e subito un arrivo in salita per quanto riguarda la Vuelta a España 2018. Dopo la cronometro d’apertura di Malaga si inizia a far sul serio e, nella frazione di 163 km da Marbella a Caminito del Rey, subito andature davvero alte e alcuni colpi di scena. A dominare la scena però è un super Alejandro Valverde (Movistar) che sullo strappo finale ha sconfitto nel duello a due il polacco Michal Kwiatkowski. Per il corridore del Team Sky c’è la consolazione della Maglia Rossa.

Sette uomini all’attacco nelle prime fasi di gara: Alexis Gougeard (AG2r-La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Pierre Rolland (EF Education First-Drapac), Pablo Torres (Burgos-BH), Jonathan Lastras (Caja Rural-Seguros RGA), Luis Angel Mate (Cofidis) e Hector Saez (Euskadi-Murias). Il gruppo non ha lasciato troppo spazio, vista la presenza di uomini di qualità davanti: vantaggio massimo arrivato sui 4′ per i fuggitivi. Dopo metà gara è cambiato il ritmo del plotone che con la Bora-hansgrohe è andato a recuperare secondi su secondi sugli attaccanti.

Prima De Gendt, poi praticamente tutti gli altri: è andato a sfaldarsi il gruppo al comando con i soli francesi Gougeard e Rolland che sono rimasti d’orgoglio al comando. A circa 20 chilometri dall’arrivo, sotto l’andatura del Team Sky, il plotone però è andato a compattarsi. Nel frattempo però colpi di scena: a staccarsi il favoritissimo Peter Sagan e la Maglia Rossa Rohan Dennis.

A 10 chilometri dall’arrivo anche la Movistar è passata al comando ad accompagnare il lavoro del Team Sky. A perdere le ruote del gruppo anche Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Plotone davvero sfaldato nell’ultimo tratto di gara sotto la spinta della Sky: scatti e controscatti con Steven Kruijswijk e Laurens De Plus che ci hanno provato all’ultimo chilometro. Niente da fare però con un mostruoso Alejandro Valverde (Movistar): l’iberico è andato a riprendere tutti, lanciandosi in coppia con Michal Kwiatkowski (Team Sky) verso l’arrivo. Nello sprint a due l’ha spuntata l’Embatido sul campione polacco.

A completare la top-5 De Plus, Kelderman e Bennett. Nel primo gruppo anche Nairo Quintana, Rigoberto Uran e Davide Formolo, mentre Fabio Aru perde 8” al pari di Simon Yates.

gianluca.bruno@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa Movistar Team – Photo Gomez Sport