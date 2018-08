Volley femminile, Mondiali 2018: il possibile ritorno di Caterina Bosetti. Nuova risorsa in banda per l’Italia

Mancano una quarantina di giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di volley femminile, il CT Davide Mazzanti ha comunicato la lista allargata della 22 giocatrici tra cui sceglierà le 14 convocate per la rassegna iridata ed è presente il nome di Caterina Bosetti che sta cercando un recupero clamoroso per poter essere dei giochi. La schiacciatrice si era infortunata gravemente al ginocchio lo scorso 10 marzo in occasione dell’ultima partita di regular season tra la sua Modena e Casalmaggiore.

La 24enne si è sottoposta a un’operazione e a un’intensa attività riabilitativa, voleva farsi trovare pronta per quando sarebbe iniziato il campionato (che disputerà con la maglia rosa di Casalmaggiore) e invece tutto è andato meglio del previsto, tanto che la lombarda è in piena corsa per potere dare un aiuto importante all’Italia. Nelle ultime settimane ha risposto brillantemente alle prime sollecitazioni, è in crescita e potrebbe davvero essere tra le magnifiche 14 che voleranno nel Sol Levante per andare a caccia di un sogno: si tratterebbe di una risorsa importante in banda per la nostra Nazionale che potrebbe contare su una giocatrice esperta e di assoluta esperienza internazionale, un aiuto che potrebbe innalzare ulteriormente il livello tecnico della nostra formazione.

Attualmente siamo un po’ scoperte come scelta nel reparto schiacciatrici, Caterina Bosetti potrebbe risolvere diversi problemi perché riesce ad attaccare bene un po’ da ogni punto del campo ed è abbastanza positiva in ricezione. Ritroverà sua sorella Lucia che assicura grande solidità difensiva, la grintosa Miriam Sylla e la talentuosa Elena Pietrini: dovrebbero essere queste le quattro ragazze selezionate per i Mondiali visto che Camilla Mingardi, Anastasia Guerra e Sylvia Nwakalor non sembrano essere allo stesso livello soprattutto in ambito internazionale.













(foto Valerio Origo)