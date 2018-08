Volley femminile: l’elenco delle quindici convocate dell’Italia di Davide Mazzanti nel collegiale di Milano

Tre sconfitte in tre giorni, soltanto due set raccolti e segnali poco incoraggianti a un mese dall’inizio dei Mondiali 2018 di volley femminile. Questi i numeri dell’Italia impegnata alla Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione alla rassegna iridata: in Turchia la nostra Nazionale è stata battuta nettamente dalla Russia, dall’Azerbaijan e dalle padrone di casa non riuscendo praticamente mai a mettere in mostra un gioco fluido, continuo e incisivo. Le azzurre sono state carenti in ricezione, hanno sofferto davvero troppo gli attacchi delle avversarie, non si sono quasi mai accese se non in qualche frangente qua e là, sono parse troppo contratte e hanno commesso anche una mole importante di errori.

Problematiche non da poco che il CT Davide Mazzanti dovrà affrontare. Le nostre portacolori torneranno al lavoro, dopo alcuni giorni di riposo, giovedì 30 agosto a Milano. Presso il Centro Pavesi le ragazze del Bel Paese continueranno la loro preparazione in vista del Mondiali 2018 in Giappone (29 settembre – 21 ottobre) fino al 2 settembre, visto che il 3 la nostra compagine sarà impegnata a Montreux, nel tradizionale torneo svizzero che avrà fine il 9 settembre.

Di seguito l’elenco delle quindici convocate per questo collegiale: Lucia Bosetti, Carlotta Cambi, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Anastasia Guerra, Marina Lubian, Ofelia Malinov, Laura Melandri, Sylvia Nwakalor, Serena Ortolani, Beatrice Parrocchiale, Elena Pietrini e Miriam Sylla.

Come riportato dal sito della federvolley Sarah Fahr parteciperà agli Europei Under19 (1-9 settembre). Mazzanti, a partire da questo gruppo di atlete, dovrà poi effettuare la scrematura per scegliere le quattordici giocatrici che prenderanno parte alla rassegna iridata.













Foto: Valerio Origo