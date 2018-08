Volley femminile, le convocate dell’Italia per le Rabobank Series. Le azzurre viaggiano verso i Mondiali

L’Italia è pronta per ritrovarsi e per ricominciare la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno in Giappone a ottobre. Le azzurre si sono godute alcuni giorni di riposo e si raduneranno domenica sera al Centro Giulio Onesti di Roma dove nel weekend sono previste delle sedute di allenamento.

Lunedì mattina le ragazze di Davide Mazzanti partiranno alla volta di Hoogeeven (Paesi Bassi) per giocare le Rabobank Super Series, un torneo amichevole che prevede una fase a gironi contro Russia, Turchia e padrone di casa prima di eventuali finali e semifinali. Sono state chiamate quindici atlete, rispetto alla rosa di 18 sono state lasciate fuori la palleggiatrice Carlotta Cambi, la schiacciatrice Anastasia Guerra e la centrale Laura Melandri che invece si alleneranno al Centro Pavesi di Milano con la ribattezza Nazionale Under Tokyo 2020. Si attendono invece notizie sul recupero del martello Caterina Bosetti. Queste le azzurre chiamate agli ordini:

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Alessia Orro

OPPOSTI: Paola Egonu, Serena Ortolani

SCHIACCIATRICI: Lucia Bosetti, Camilla Mingardi, Elena Pietrini, Miriam Sylla, Sylvia Nwakalor

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Marina Lubian

LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale