Volley femminile, le convocate dell’Italia per la Gloria Cup. Le azzurre viaggiano verso i Mondiali

L’Italia prosegue in maniera intensa la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, reduce dalle Rabobank Super Series, si appresta a disputare un nuovo torneo amichevole: dal 23 al 25 agosto le azzurre saranno infatti protagoniste a Belek (Tuchia) dove affronteranno le padrone di casa, la Russia e l’Azerbaijan. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno già affrontato la formazione di Guidetti e la squadra di Goncharova proprio prima di Ferragosto in Olanda.

L’Italia partirà alla volta della Turchia nella giornata di domani, la Gloria Cup sarà un crocevia importante della nostra marcia di avvicinamento verso la rassegna iridata e precede il torneo di Montreux (4-9 settembre). Mazzanti ha convocato 15 atlete lasciando Alessia Orro e Laura Melandri a Darfo Boario Terme.

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Carlotta Cambi

OPPOSTI: Paola Egonu, Serena Ortolani

SCHIACCIATRICI: Lucia Bosetti, Camilla Mingardi, Elena Pietrini, Miriam Sylla, Sylvia Nwakalor

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Marina Lubian

LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale