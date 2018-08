Volley femminile, Italia travolta dall’Olanda in amichevole. Turn-over massiccio, a riposo Egonu e tutte le big

Dopo la bella vittoria di ieri sulla Russia, l’Italia è stata sconfitta dall’Olanda nella seconda partita delle Rabobank Super Series, torneo amichevole di preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile in programma a ottobre in Giappone. A Hoogeveen le padrone di casa si sono imposte con un netto 3-0 (25-14; 25-20; 25-13) ma il CT Davide Mazzanti ha operato un massiccio turn-over, cambiando l’intero sestetto titolare che avevano visto ieri pomeriggio per non sovraccaricare le ragazze dopo un lungo periodo di allenamenti.

Dunque Alessia Orro in cabina di regia, Serena Ortolani opposto, Elena Pietrini e Camilla Mingardi di banda, Marina Lubian e Sarah Farah al centro, Beatrice Parrocchiale il libero. Esordio assoluto in nazionale maggiore per Sylvia Nwakalor nel terzo set mentre sono rimaste a riposo le stelle Paola Egonu, Ofelia Malinov, Cristina Chirichella, Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Monica De Gennaro, Anna Danesi.

Partita a senso unico con le oranjes che hanno dominato in lungo e in largo, controllando tutti i fondamentali. Nessuna italiana in doppia cifra, 11 punti per Belien e 10 per Buijs. Domani le azzurre sfideranno la Turchia, poi nel weekend le semifinali.

TABELLINO: Olanda – Italia 3-0 (25-14, 25-20, 25-13)

OLANDA: Grotheus 8, Sloetjes 2, Lohuis 3, Belien 11, Dijekema 1, Buijs 10. Libero: Schoot. Plak 8, Bongaerts, Jasper M. 1, Kinp (L), Polder 3. N.e: Stoltenborg, Daalderop, Koolhaas. All. Morrison

ITALIA: Pietrini 8, Orro 1, Lubian 4, Mingardi 4, Ortolani 9, Fahr 5. Libero: Parrocchiale. Nwakalor 9, Bosetti. N.e: Malinov, Chirichella, Egonu, Danesi, Sylla, De Gennaro. All. Mazzanti

Durata set: 21′, 25’, 23’.

Olanda: 6 a, 3 bs, 10 m, 13 et.

Italia: 5 a, 16 bs, 5 m, 34 et.