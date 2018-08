Vincenzo Nibali sogna in grande: vincere la Vuelta è possibile? A un mese dall’operazione, i piani dello Squalo e le strategie

Vincenzo Nibali vorrebbe lottare per vincere la Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Questo sembra essere il sogno recondito dello Squalo a un mese dalla frattura della decima vertebra toracica, occorsa in seguito alla drammatica caduta sull’Alpe d’Huez al Tour de France. L’incidente con il tifoso, però, sembra ormai essere solo un lontano ricordo e negli ultimi giorni sembra avere fatto capolino un grande ottimismo all’interno del team che supporta il siciliano.

Bastano tre indizi per fare una prova: il fuoriclasse sta pedalando benissimo in allenamento, le sue prestazioni sono sempre più convincenti, la forma fisica è in crescendo; il suo allenatore Paolo Slongo si è lasciato andare a un “Sarebbe stupido mettergli delle briglie, non andremo per staccarci“; e il manager generale Brent Copeland ha assicurato che il 33enne onorerà la corsa come solo lui è in grado di fare. La sensazione è che Enzo abbia preso ulteriore confidenza nelle ultime settimane, ormai i fastidi alla schiena sono spariti (ne permane uno piccolo in zona lombare) e tentare l’azzardo in terra iberica non è più così fantascientifico.

Almeno sulla carta perché Nibali partirà con l’obiettivo di fare bene e testare la gamba in vista dei Mondiali ma di certo non si farà pregare se la condizione dovesse sostenerlo e se gli avversari dovessero rivelarsi alla portata. Il capitano della Bahrain Merida non parte mai battuto, vestirà il dorsale numero 1 e non si limiterà a una passeggiata in avvicinamento ai Mondiali di Innsbruck. Chiaramente sarebbe un’impresa ai limiti dell’umano considerando l’infortunio in cui è incappato e la conseguente operazione ma lo Squalo ci ha abituato a dei numeri straordinari e impensabili per chiunque dunque sognare in grande non è nemmeno impossibile per un talento della sua caratura, un campione romantico che non si arrende nemmeno di fronte alle sventure.













Foto: Valerio Origo